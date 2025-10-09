Ο νέος πολιτικός χάρτης στην Ελλάδα

Η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πανίσχυρη στις εκλογές του Ιουνίου 2023, αγγίζοντας το 40,56% και εξασφαλίζοντας αυτοδυναμία. Σήμερα όμως παρουσιάζει σημαντική φθορά: οι δημοσκοπήσεις του 2025 τη δείχνουν γύρω στο 30-32%, δηλαδή περίπου 9-10 μονάδες χαμηλότερα από το ποσοστό του 2023. Η κυβερνητική παράταξη εξακολουθεί να προηγείται άνετα έναντι κάθε μεμονωμένου κόμματος της αντιπολίτευσης, όμως η υποχώρηση είναι αισθητή και δεν περνά απαρατήρητη.

Αιτίες της πτώσης: Το φαινόμενο αυτό ερμηνεύεται από πολλούς ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων:

Φθορά διακυβέρνησης: Ύστερα από τέσσερα χρόνια συνεχούς εξουσίας και δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η κόπωση του εκλογικού σώματος είναι εμφανής. Οι κρίσεις –από τα Τέμπη έως την ακρίβεια και τις φυσικές καταστροφές– έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη ορισμένων ψηφοφόρων.

Διαρροές προς τα δεξιά: Η στροφή Μητσοτάκη προς το κέντρο, που του έδωσε το 41%, έχει δυσαρεστήσει ένα τμήμα του παραδοσιακού δεξιού ακροατηρίου. Πολλοί συντηρητικοί θεωρούν ότι το κυβερνών κόμμα έχει «μαλακώσει» την ταυτότητά του και στρέφονται σε μικρότερα δεξιά ή ακροδεξιά σχήματα.

Σκάνδαλα και θεσμικά ζητήματα: Η υπόθεση των υποκλοπών και οι αντιπαραθέσεις περί διαφάνειας δημιούργησαν κλίμα δυσπιστίας στους μετριοπαθείς κεντρώους, αυξάνοντας την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Πιθανότητα αντιστροφής: Παρά τη φθορά, η ΝΔ διατηρεί σταθερό προβάδισμα πρώτου κόμματος. Η ηγεσία ευελπιστεί ότι με καλύτερη διαχείριση της οικονομίας και ανακτήσεις δεξιών ψηφοφόρων, μπορεί να ανακόψει την πτώση. Ήδη γίνονται κινήσεις προς πιο συντηρητικές θέσεις για να ανακτηθεί το χαμένο κοινό. Ωστόσο, ένα νέο πολιτικό εγχείρημα στα δεξιά (βλ. ενότητα «μυστήριο Σαμαρά») θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες. Η ανάκαμψη της ΝΔ δεν είναι εγγυημένη αλλά ούτε αδύνατη – θα εξαρτηθεί από την οικονομία, τη διαχείριση κρίσεων και το αν η αντιπολίτευση συνεχίσει να παραμένει πολυδιασπασμένη.

Η κατακερματισμένη Αριστερά: Πολλά κομμάτια, χωρίς ηγεμονία

Ο χώρος της Αριστεράς και Κεντροαριστεράς βρίσκεται σε πλήρη αποδιοργάνωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοτε κύριος πόλος εξουσίας, κατέρρευσε εκλογικά το 2023 (17,8%) και από τότε βιώνει παρατεταμένη κρίση. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία οδήγησαν σε σύγκρουση, διαγραφές και τελικά διάσπαση. Ο Κασσελάκης ίδρυσε νέο κόμμα, το Κίνημα Δημοκρατίας, αφαιρώντας και βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον κινείται στα όρια του 4%.

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ έχει επωφεληθεί, παγιώνοντας ποσοστά γύρω στο 15% και ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όμως, παρά την άνοδο, δεν δείχνει ακόμη δυναμική εξουσίας. Το ΚΚΕ διατηρεί τη βάση του (7-8%), η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει στο 6-7%, ενώ το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη επανέρχεται στο 5-6%.

Συνολικά, η αριστερή πολυφωνία έχει μετατραπεί σε πολιτικό χάος. Κανένα κόμμα δεν υπερβαίνει το 15%, κανείς δεν ηγεμονεύει, και η έλλειψη κοινού αφηγήματος αφήνει χώρο στη ΝΔ να διατηρεί την πρωτιά. Ο χώρος μοιάζει εγκλωβισμένος σε μικρούς θύλακες: το ΚΚΕ στους παραδοσιακούς κομμουνιστές, η Πλεύση στους αντισυστημικούς, το ΜέΡΑ25 στους ριζοσπάστες ευρωπαϊστές, το ΠΑΣΟΚ στους μετριοπαθείς σοσιαλδημοκράτες. Η ενότητα φαντάζει μακρινό όνειρο.

Η επιστροφή Τσίπρα: Στροφή στη σοσιαλδημοκρατία και αντίκτυπος στο ΠΑΣΟΚ

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο, μετά από μήνες σιωπής. Η αποχώρησή του από τη Βουλή το 2025 σήμανε την πρόθεση για ίδρυση νέου κόμματος, με σαφή σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό και στόχο την ανασύνταξη της Κεντροαριστεράς. Ο ίδιος μιλά για υπέρβαση των παλιών διαιρέσεων και ανάγκη ενότητας απέναντι στη Δεξιά.

Η κίνησή του προκάλεσε αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέδρασε οξύτατα, κατηγορώντας τον Τσίπρα για «προσωπική ατζέντα» και επιχείρηση υπονόμευσης. Το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται πως απειλείται άμεσα, καθώς ο Τσίπρας διαθέτει ισχυρή αναγνωρισιμότητα και εν δυνάμει κοινό. Σύμφωνα με μετρήσεις, περίπου 1 στους 5 ψηφοφόρους δηλώνει πρόθυμος να στηρίξει νέο κόμμα υπό τον Τσίπρα.

Στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ επικρατεί συσπείρωση αλλά και ανησυχία. Η ενδεχόμενη ίδρυση νέου κόμματος από τον Τσίπρα θα μπορούσε να απορροφήσει μέρος της βάσης του ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει νέα ισορροπία στην αντιπολίτευση. Η προσπάθεια του πρώην πρωθυπουργού να επαναφέρει ένα ενωτικό, πιο πραγματιστικό αφήγημα, ανοίγει τη συζήτηση για μια πιθανή νέα σοσιαλδημοκρατική συμμαχία, αλλά και για σύγκρουση ηγεμονίας στο κέντρο.

Δημοσκοπήσεις 2025: Η νέα εικόνα των ποσοστών

Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις αποτυπώνουν καθαρά τη νέα πολιτική πραγματικότητα:

Κόμμα Ποσοστό Νέα Δημοκρατία 31,5% ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 15,3% Ελληνική Λύση 8,2% Πλεύση Ελευθερίας 6,9% ΚΚΕ 6,5% ΜέΡΑ25 5,8% Κίνημα Δημοκρατίας 4,8% Φωνή Λογικής (Λατινοπούλου) 4,6% ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 4,0% Νίκη 1,5%

Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται, όμως με μικρότερη διαφορά από το 2023. Το ΠΑΣΟΚ εδραιώνεται δεύτερο, ενώ δεξιότερα της ΝΔ συγκεντρώνεται πλέον ένα εκλογικό κοινό 15-20% που μοιράζεται ανάμεσα σε μικρότερους σχηματισμούς. Στον αντίποδα, η αριστερά παρουσιάζει πλήρη διασπορά ψήφου χωρίς ενιαίο πόλο εξουσίας.

Το «μυστήριο Σαμαρά»: Θα ιδρύσει κόμμα στα δεξιά της ΝΔ;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτηματικά του 2025 είναι το τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για ιδεολογική απομάκρυνση από τη βάση της ΝΔ. Η διαγραφή του από το κόμμα άνοιξε τον δρόμο για σενάρια δημιουργίας νέου δεξιού πολιτικού φορέα.

Παρότι ο ίδιος αποφεύγει δημόσιες δηλώσεις, οι πολιτικές του κινήσεις δείχνουν προεργασία. Ένα νέο κόμμα υπό τον Σαμαρά θα μπορούσε να συγκεντρώσει το συντηρητικό, εθνικό, πατριωτικό ακροατήριο που νιώθει «ορφανό» από τη σημερινή ΝΔ. Υπολογίζεται ότι υπάρχει ένα 20% δεξιότερα της ΝΔ που δεν εκφράζεται πολιτικά.

Από την άλλη, η προχωρημένη ηλικία του και η εμπειρία του 1993 λειτουργούν αποτρεπτικά για μια βεβιασμένη κίνηση. Ωστόσο, ακόμη και η συζήτηση γύρω από το όνομά του έχει ήδη αναστατώσει το κυβερνητικό στρατόπεδο, καθώς οποιοδήποτε σχήμα με την επιρροή του Σαμαρά θα αντλούσε ψήφους απευθείας από τη ΝΔ. Αν το εγχείρημα υλοποιηθεί, θα πρόκειται για τη σημαντικότερη αναδιάταξη του δεξιού χώρου από τη Μεταπολίτευση.

Οι μικροί στα δεξιά: Το κόμμα Λατινοπούλου και το ακροδεξιό ακροατήριο

Δεξιότερα της ΝΔ δραστηριοποιούνται αρκετά μικρότερα κόμματα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, με υπερσυντηρητική, εθνικιστική και αντικαθεστωτική ρητορική. Δημοσκοπικά κινείται στο 4-5%, ενώ είχε καταφέρει να εκλέξει ευρωβουλευτή μέσω συνεργασίας σε πατριωτικό μέτωπο.

Ωστόσο, η επιβίωσή της δεν είναι εξασφαλισμένη. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται (πατριώτες, αντισυστημικοί, παραδοσιακοί δεξιοί) είναι περιορισμένο και διεκδικείται από πολλούς: Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες, ακόμα και ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Αν ο πρώην πρωθυπουργός αποφασίσει να κινηθεί πολιτικά, είναι πιθανό η Λατινοπούλου να ενταχθεί σε έναν ευρύτερο δεξιό συνασπισμό. Αν όχι, η Φωνή Λογικής κινδυνεύει να διαλυθεί λόγω έλλειψης ισχυρής οργανωτικής δομής και σταθερής βάσης.

Ο ακροδεξιός χώρος παραμένει πολυκερματισμένος: Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες, Λατινοπούλου. Πολλοί ηγέτες, λίγη συνοχή. Εάν δεν υπάρξει συνένωση δυνάμεων, ο χώρος αυτός δύσκολα θα αποκτήσει πραγματική επιρροή στο επόμενο Κοινοβούλιο.

Συμπέρασμα

Ο νέος πολιτικός χάρτης της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή αλλά φθίνουσα κεντροδεξιά, απέναντι σε μια πολυδιασπασμένη αριστερά και ένα πολυκερματισμένο υπερδεξιό μέτωπο. Η ΝΔ παραμένει πρώτη, αλλά όχι αλώβητη. Η Κεντροαριστερά αναζητά εκφραστή ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα, ενώ στα δεξιά κυοφορείται ενδεχομένως μια νέα παράταξη υπό τον Σαμαρά.

Η εποχή του κλασικού δικομματισμού ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ έχει τελειώσει. Η Ελλάδα μπαίνει σε φάση νέου πολυκομματισμού, όπου οι συμμαχίες, οι προσωπικότητες και οι εσωτερικές ισορροπίες θα καθορίσουν το πολιτικό μέλλον. Ένας χάρτης ρευστός, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.