Πετρέλαιο:-Πτώση-άνω-του-1,5%-στις-τιμές-μετά-τη-συμφωνία-εκεχειρίας-Ισραήλ-και-Χαμάς

Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου σημείωσαν πτώση άνω του 1,5% την Πέμπτη, μετά την ιστορική συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που σηματοδοτεί το πρώτο στάδιο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,55% ή 1,03 δολάρια, κλείνοντας στα 65,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έχασε 1,04 δολάρια ή 1,66%, στα 61,51 δολάρια.

Η συμφωνία προβλέπει μερική αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, γεγονός που οδήγησε τους αναλυτές να εκτιμήσουν ότι η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αποκλιμακώνεται.

«Οι αγορές πετρελαίου εισέρχονται σε φάση διόρθωσης καθώς η σύγκρουση Ισραήλ–Χαμάς φαίνεται να φτάνει στο τέλος της», σχολίασε ο Ντένις Κίστλερ, αντιπρόεδρος εμπορικών συναλλαγών της BOK Financial.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Rystad Energy, Κλαούντιο Γκαλιμπέρτι, σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί «σημαντική καμπή για τη Μέση Ανατολή», με πιθανές ευρείες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας, από μείωση των επιθέσεων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα έως αύξηση των πιθανοτήτων πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν.

Παράλληλα, το ΟΠΕΚ+ αποφάσισε μικρότερη του αναμενομένου αύξηση παραγωγής από τον Νοέμβριο, περιορίζοντας τους φόβους υπερπροσφοράς. Την Τετάρτη, οι τιμές είχαν ενισχυθεί κατά 1% μετά την καθυστέρηση των συνομιλιών για ειρήνη στην Ουκρανία, ένδειξη ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα παραμείνουν.

Στις ΗΠΑ, το οικονομικό κλίμα επηρεάστηκε από την πιθανότητα κυβερνητικού shutdown, καθώς και από δηλώσεις αξιωματούχων της Fed υπέρ μιας πιο προσεκτικής προσέγγισης στις μειώσεις επιτοκίων, στοιχείο που περιορίζει τη δυναμική της ζήτησης για πετρέλαιο.

