Πηγές-ΣΥΡΙΖΑ:-«Δεν-υπάρχει-σκάνδαλο»-και-παράνομες-επιδοτήσεις,-για-την-Αθανασία-Ρέππα

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασαν την κατάθεση της κυρίας Ρέππα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι «η υπόδικη Αθανασία Ρέππα, πρώην προϊστάμενη στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, για το αν υφίσταται σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας καθησύχασε: ”Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές, η απάτη, όπως ξέρετε καλύτερα, ενέχει και τον δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία”»

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η κυρία Ρέππα, η οποία δίνει μια κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις και υπεκφυγές, έχει παραπεμφθεί, μαζί με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος» και προσθέτουν: «Η δίκη αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2019-2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η κυρία Τυχεροπούλου διαβίβασε στον τότε αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά και στην κυρία Ρέππα, τον φάκελο με τους ελέγχους, ο οποίος κοινοποιήθηκε και στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά. Τα ευρήματα του ελέγχου, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά, παρά το γεγονός ότι η κυρία Τυχεροπούλου το ζητούσε ρητά στην έκθεση που είχε συντάξει. Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν επίσης: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυρία Ρέππα κατονομαζόταν σε καταγγελία, που είχε γίνει, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουλίου 2022 (για πέμπτη φορά, όπως λένε οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες), σχετικά με την πληρωμή συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ, σε αιτούντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι καταγγέλλοντες περιγράφουν πώς λειτουργούσε μια μηχανή ”κουλοχέρης”, όπως την ονομάζουν, που ”έκοβε” δημόσιους βοσκοτόπους σε ”φέτες” συγκεκριμένων στρεμμάτων, έκανε πλασματικές εγγραφές Ε9 και κατασκεύαζε νομότυπα ενοικιαστήρια με ανύπαρκτα ενοίκια. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ενδιάμεσοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και του Τεχνικού Συμβούλου (Gaia Επιχειρείν) έλεγαν ότι ”αν σου γίνει έλεγχος, μπορούμε να σου περάσουμε ένσταση”. Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στο σύστημα αυτό, καλύπτοντάς το, όπως δείχνουν δύο έγγραφα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία ήταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και η κυρία Ρέππα. Μάλιστα, διέρρευσε ένα εσωτερικό - του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια την κυρία Ρέππα, στο οποίο η υπάλληλος η οποία χειριζόταν τον Μάιο του 2021 αίτημα της Οικονομικής Αστυνομίας που ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομων πληρωμών επιδοτήσεων, έγραφε στην κυρία Ρέππα: ”Έγραψα και κάτι σάλτσες για τους ελέγχους που μου φάνηκαν επιτυχημένες, αλλά θα πρέπει να τα ελέγξετε”».

Και προσθέτουν:«Δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι σάλτσες, τουλάχιστον μένουμε ήσυχοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο, ίσως, κάποιες ”παρατυπίες”, όπως επαναλαμβάνει η μάρτυρας. Για παράδειγμα, η κυρία Ρέππα κατονομάζεται από τους καταγγέλλοντες ως εκείνη που ”για να εμποδιστεί να ελεγχθούν οι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση, σε εγκύκλιο του Απριλίου του 2021 περιέλαβε ότι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ”. Σε κάποιες περιπτώσεις και πάλι με καθυστερημένους ελέγχους, σύμφωνα με την καταγγελία, από ”σκόπιμη αμέλεια” της κυρίας Ρέππα πέρασαν από ελέγχους μισθωτήρια βοσκοτόπων που συντάχθηκαν εκπρόθεσμα…».

«Τελικά», καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή ”φαντασίωση” αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με Διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση, εάν και όταν ασχολούνταν με τα καθήκοντά τους».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

