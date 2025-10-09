Προχωρούν-οι-επενδύσεις-και-αυξάνει-το-ενδιαφέρον-για-data-centers-στην-Ελλάδα

Θα δεκαπλασιαστεί η αγορά μέσα στα επόμενα χρόνια όταν ολοκληρωθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη. Πώς προχωρούν οι επενδύσεις των Microsoft, Data4 και Digital Realty.

Σε ισχυρό περιφερειακό παίκτη της αγοράς των κέντρων δεδομένων εξελίσσεται η Ελλάδα με τα μόλις 5MW capacity που είχε το 2023 να έχουν προοπτική να δεκαπλασιαστούν από τις επενδύσεις που υλοποιούνται αυτή την περίοδο. Αν λάβει κανείς υπόψη του και τα σχέδια που έχουν εξαγγελθεί, και αναμένεται να πραγματοποιηθούν εφόσον συνεχιστεί το ενδιαφέρον και υπάρξει ζήτηση, το capacity θα μπορούσε να φτάσει έως το 2030 στα 120 MW, μετατρέποντας την χώρα σε κόμβο της ευρύτερης περιοχής.

Τα παραπάνω επεσήμαναν τα στελέχη του Greece Data Center Association και των εταιρειών που υλοποιούν σχετικές επενδύσεις, όπως η Digital Realty, η Data4 και η Microsoft από το βήμα του συνεδρίου Advanced Telecoms Summit που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στο Ζάππειο Μέγαρο.

Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος έχει μεταμορφώσει την Ελλάδα σε έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς για επενδύσεις σε cloud computing και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαίωσαν ο Σάκης Αμαξόπουλος, Director of Business Development της Digital Realty Greece, ο Νίκος Κωνσταντινίδης, Senior Construction Project Manager της Data4 και η Κατερίνα Σουρούνη, National Technology Officer της Microsoft Greece, Cyprus, Malta.

Ενδιαφέρον κι από άλλους παίκτες – Κλειδί η θέση της χώρας

«Διαπιστώνουμε ότι η Ελλάδα έχει γίνει τόπος που έρχονται ξένοι cloud providers και telcos για να διερευνήσουν την πιθανότητα να εγκαταστήσουν τα δεδομένα τους εδώ. Εμείς ως Ένωση μιλάμε με πολυεθνικές από πολλά σημεία του πλανήτη που εξετάζουν τις δυνατότητες τους στη χώρα» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Μάλιστα όπως διευκρινίστηκε ενώ παλαιότερα η Φρανκφούρτη για αποθήκευση δεδομένων ήταν μονόδρομος, πλέον η Ελλάδα μπαίνει στο επίκεντρο και λόγο γεωγραφική θέσης.

Όπως εξήγησαν ένα app που δημιουργείται σήμερα δεν εστιάζει στην συνδεσιμότητα, αλλά στο latency το οποίο πρέπει να είναι πολύ χαμηλό για να λειτουργεί απρόσκοπτα. Δεδομένης της γειτνίασης της χώρας τόσο με την Ανατολή όσο και με την Δύση – γύρω από την Ελλάδα υπάρχουν χώρες με 450 εκατ. πληθυσμό συνολικά όπως επισημάνθηκε- το χαμηλό latency επιτυγχάνεται πιο εύκολα και κάπως έτσι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εδώ.

Τα εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Κωνσταντινίδη, το ενδιαφέρον θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν είχαμε καλύτερα δίκτυα διανομής ενέργειας διαθέσιμα κι αν είχαμε λύσει γραφειοκρατικά και αδειοδοτικά προβλήματα, που δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία. «Σήμερα δεν υπάρχει επάρκεια υποδομών για να στηρίξουν την ταχύτατη ανάπτυξη των data centers» αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου. Υπό αυτό το πρίσμα, όπως ανέφερε ο Νίκος Καραδημήτρης, Sales Director, Digital Realty Greece, η Greek Data Center Association, έχει μεταξύ άλλων ως στόχο να λειτουργήσει ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για την επίλυση τέτοιων θεμάτων.

«Το αδειοδοτικό δεν μπορεί να είναι θέμα τύχης. Να έρχεται δηλαδή ο επενδυτής και να βασίζεται στην τύχη για τον αν σε ένα οικόπεδο θα βρει αρχαία ή όχι. Πρέπει να υπάρξει θελκτικό περιβάλλον για επενδύσεις και γιατί όχι να δημιουργηθεί ένα φορέας αδειοδότησης, όπου σαν ένα one stop shop, θα ασχολείται με την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τα στελέχη του κλάδου αναφέρθηκαν και στην ανάγκη για διασπορά των εγκαταστάσεων πέρα από την Αττική η οποία απαιτεί βέβαια ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Σε και τέτοια περίπτωση, ωστόσο η αγορά θα έκανε το επόμενο βήμα ωρίμανσης της. «Όταν κάναμε την ανακοίνωσή μας, η Αττική ήταν μονόδρομος. Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει. Βλέπουμε ήδη ενδιαφέρον για επέκταση της αγοράς των data centers και στα βόρεια της χώρας», ανέφερε χθες η κυρία Σουρούνη, ανοίγοντας την κουβέντα της αποκέντρωσης των data centers εκτός της κορεσμένης Αττικής.

Στα 1,2 δισ. η αγορά την επόμενη τριετία

Βάσει των εκτιμήσεών τους, η ελληνική αγορά data center θα φτάσει τα 1,2 – 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2028 ενώ η αξία της θα μπορούσε να ανέλθει και στα 3 δισ. Ευρώ, αν το ενδιαφέρον συνεχιστεί. Όσο για τις μονάδες που ήδη προχωρούν, η ολοκλήρωσή τους θα οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 1.000 νέων θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, με την συνολική συνεισφορά στην οικονομία να υπολογίζεται σε 2 δισ. ευρώ.

Προχωρά η επένδυση της Microsoft

Όσο για το πως προχωρούν οι εξαγγελθείσες επενδύσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, η κα Σουρούνη ανέφερε ότι στην περίπτωση της Microsoft το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. «Είμαστε on track. Περάσαμε τις παιδικές ασθένειες και τις σύνθετες διαδικασίες, που έχει ένα τέτοιο project, καθώς ήμασταν και οι πρώτοι που προχωρήσαμε σε σχετική επένδυση. Πλέον τα βασικά εμπόδια έχουν ξεπεραστεί το πλάνο για τα τρία data centers προχωρά κανονικά».

Η κατασκευή τριών data centers της Microsoft στην Αττική θα σηματοδοτήσει την είσοδο της χώρας στον ευρωπαϊκό χάρτη του αμερικανικού κολοσσού καθώς η εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα σε 16 ευρωπαϊκές χώρες, έχει δεσμευθεί να διπλασιάσει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Στόχος είναι να αυξηθεί το συνολικό capacity κατά 40% και η χώρα μας εντάσσεται σε αυτή την επέκταση του δικτύου.

Τα σχέδια της Data4

On track δήλωσε πως είναι και η επένδυση της γαλλικής πολυεθνικής Data4 ο κ. Κωνσταντινίδης. Να θυμίσουμε ότι η Data4 κατασκευάζει το πρώτο της data center στην Ελλάδα, ως μέρος ενός ευρύτερου πλάνου ανάπτυξης με περισσότερες από 38 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ο ίδιος σημείωσε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα του 2025 θα ολοκληρωθούν τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ενώ η πρώτη φάση του data center θα είναι εν λειτουργία τον Ιούλιο του 2026, με την πλήρη ενεργοποίηση της επένδυσης να αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027.

«Ο στόχος είναι να κατασκευάσουμε data center ‘hyperscale ready’ καθώς οι παίκτες της αγοράς ενδιαφέρονται πλέον για μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις σε αντίθεση με το παρελθόν που το μοντέλο ήταν colocation data centers. Δεδομένης της ανόδου της Τεχνητής Νοημοσύνης η αναγκαιότητα είναι για hyperscale υποδομές, που μπορούν να σηκώσουν τεράστια φορτία» ανέφερε χαρακτηριστκά.

Αυξάνει το αποτύπωμά της η Digital Realty

Υπό ανάπτυξη είναι και τα σχέδια της Digital Realty, η οποία διαθέτει ήδη τρία data centers στην Αττική κι ένα στο Ηράκλειο Κρήτης. Το επόμενο κέντρο δεδομενων το Athens-4 είναι υπό κατασκευή και η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την ζήτηση όπως επεσήμανε ο κ. Αμαξόπουλος.