Ραγκούσης:-Ο-ΣΥΡΙΖΑ-δεν-μπορεί-και-δεν-πρέπει-να-προκαθορίσει-τις-ενδεχόμενες-επόμενες-αποφάσεις-του

«Αντιλαμβάνομαι την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» αναφέρει σε δήλωση του ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Γιάννης Ραγκούσης στον απόηχο της παραίτησης Τσίπρα.

Όπως τονίζει ο κ. Ραγκούσης «πρόκειται για μια εξέλιξη που προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του» και προσθέτει πως «υπό αυτήν την έννοια, έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα, εκτιμώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του».

«Ωστόσο, δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει:

1. Να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

2. Να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη», καταλήγει ο πρώην Υπουργός.