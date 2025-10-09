Στα-χέρια-της-novo-nordisk-η-akero-therapeutics-για-έως-και-5,2-δισ.-δολάρια

O CEO της Novo Nordisk, Μάικ Ντουστάρ πιστεύει επίσης ότι το φάρμακο θα μπορούσε να αποτελέσει «ακρογωνιαίο λίθο» για τη θεραπεία της MASH είτε μόνη της ή μαζί με την εμβόλιο Wegovy κατά της παχυσαρκίας.

Σε συμφωνία να εξαγοράσει την Akero Therapeutics για έως και 5,2 δισ. δολάρια, κατέληξε η Novo Nordisk προκειμένου να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της στα φάρμακα.

Η Novo θα καταβάλει 54 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, που ισοδυναμούν με 4,7 δισ. δολάρια, και αντικατοπτρίζουν ένα premium περίπου 16% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Akero στα 46,49 δολάρια την Τετάρτη.

Επιπλέον 500 εκατ. δολάρια θα μπορούσαν να καταβληθούν ανάλογα με την επίτευξη στόχων και ορόσημων που θα τεθούν από τη διοίκηση σύμφωνα με το -.

Η Akero διαθέτει μια πειραματική θεραπεία για τη στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία, ή MASH, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο δοκιμών για ασθενείς με ίνωση και κίρρωση του ήπατος.

Η Novo δήλωσε ότι το φάρμακο της Akero έχει τη δυνατότητα να είναι η πρώτη θεραπεία για την αντιστροφή της ηπατικής βλάβης τελικού σταδίου που συνδέεται με την MASH, η οποία εμφανίζεται όταν συσσωρεύεται υπερβολικό λίπος στο ήπαρ.

