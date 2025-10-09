Στο ΠΑΣΟΚ τρέχουν να προλάβουν την «εισβολή» Τσίπρα στην κεντροαριστερά – Ποια στελέχη θέλει τώρα για τη μάχη η Χαριλάου Τρικούπη

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Χαριλάου Τρικούπη, ενώ στελέχη του ΠΑΣΟΚ τονίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι μόνο με ισχυρές πρωτοβουλίες θα στρέψουν τους «προβολείς» της κοινής γνώμης από το σκηνικό Τσίπρα στο δικό τους πεδίο.

Ο κίνδυνος εγκλωβισμού σε «στάσιμα ποσοστά» ή και της συρρίκνωσης δυνάμεων προς τις κάλπες προβληματίζει ακόμη και τους πιο αισιόδοξους στο ΠΑΣΟΚ. Η δήλωση Γερουλάνου, δε, για την «ακούνητη βελόνα» υπενθυμίζει συν τοις άλλοις σε βουλευτές και στελέχη την ανάγκη λειτουργίας των εκλεγμένων οργάνων, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναζήτηση συλλογικών αποφάσεων και κοινών δράσεων.

Η συζήτηση για τη διεξαγωγή Συνεδρίου, ωστόσο, έχει «κολλήσει» εδώ και μήνες- αν και τις τελευταίες ώρες ακούγεται ότι θα ανακοινωθεί άμεσα η σύνθεση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων Επιτροπών με σημαντικούς ρόλους μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα μηνύματα από τον Παύλο Γερουλάνο, τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου με τις πρόσφατες παρεμβάσεις τους για το πως πρέπει να κινηθεί εφεξής το ΠΑΣΟΚ ήταν κάτι παραπάνω από σαφή. Και αν σε κάτι συμφωνούν είναι ότι πρέπει να γίνει… χθες το Συνέδριο και να δημιουργηθούν ισχυρά γεγονότα που να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εκλογικών κοινών στα οποία απευθύνονται.

Για την Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (την ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο Γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά και ο πρώην υπουργός, Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη.

Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο Θέσεων προς το Συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης και επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες.

Η «επιστροφή» Τσίπρα με το σενάριο ίδρυσης νέου κόμματος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 βάζει στην… πρίζα τη Χαριλάου Τρικούπη, που ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα υποβάθμιζε τις σχετικές συζητήσεις και «έπαιζε καθυστέρηση» όσον αφορά στην τροχοδρόμηση κοινών δράσεων στο κόμμα, τώρα ψάχνει εναγωνίως τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να σταθεί με έναν τρόπο στην αλλαγή σκηνικού στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ο κ. Γερουλάνος είχε προειδοποιήσει ότι πρέπει να κουνηθεί η βελόνα μέσα στο προσεχές δίμηνο εννοώντας ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τα Χριστούγεννα, ωστόσο η παραίτηση Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα έφερε πιο γρήγορα τις εξελίξεις, τις οποίες το ΠΑΣΟΚ καλείται να αντιμετωπίσει σαν να ήταν έτοιμο- και όχι φυσικά μόνο στο προγραμματικό πλάνο.

Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ «η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βρει πολιτικά σκιάχτρα, για να διαιωνίσει μια εκλογική κυριαρχία ενώ η κοινωνία της γυρίζει την πλάτη». Τα ίδια στελέχη υποστηρίζουν ότι η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει, καθώς αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.

«Ένα πιθανό κόμμα Τσίπρα δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει, πού θα απευθύνεται, τι χαρακτηριστικά και δομή θα έχει, ούτε ποιο πολιτικό προσωπικό. Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει διατελέσει πρωθυπουργός της χώρας, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν μπορεί να μιλάμε για το μέλλον και οι λύσεις να έρθουν από το παρελθόν. Δεν πρέπει η χώρα να χάσει άλλη ευκαιρία, με μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη», ισχυρίζονται εν τω μεταξύ επιχειρώντας να συγκροτήσουν ένα πειστικό επιχείρημα για τη μάχη προς τις εκλογές , τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το σενάριο για την ίδρυση κόμματος από τον κ. Τσίπρα, που θα ανακατέψει εκ των πραγμάτων την τράπουλα στο χώρο της κεντροαριστεράς.