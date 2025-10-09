Το-παρασκήνιο-της-εκδήλωσης-στο-Ωδείο:-Το-μήνυμα-Μητσοτάκη-και-τα-πηγαδάκια-για-την-απουσία-Σαμαρά

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της παρουσίασης του βιβλίου που είχε επιμεληθεί για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ο πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Με αυτό το τηλεφώνημα, ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ενημερώθηκε ότι ο κ. Σαμαράς εν τέλει δεν θα δώσει το παρών στην παρουσίαση, στην οποία βρέθηκε η «όλη» ΝΔ, αν και μέχρι την προηγούμενη μέρα ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιβεβαιώσει την παρουσία του.

«Προσωπική επιλογή», έλεγαν συνεργάτες του κ. Σαμαρά στον απόηχο της διαρροής της μη παρουσίας του. Ομολογουμένως, θα μπορούσε κανείς να το έχει…μυριστεί, αν βρισκόταν στο Ωδείο, καθώς απουσίαζαν οι κλασικοί προπομποί της παρουσίας του κ. Σαμαρά. Είναι προφανές ότι με τη μη επίκληση «προσωπικών λόγων», οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά θέλησαν να αφήσουν ανοιχτή σε ερμηνείες τη μη παρουσία του, η οποία προφανώς έχει να κάνει με το ότι μαθεύτηκε ότι θα μιλούσε επ’ ολίγον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βέβαια, στον απόηχο της ανακοίνωσης, ακόμα και άνθρωποι που συνδέονται με φιλία δεκαετιών με τον πρώην πρωθυπουργό έλεγαν στο thetimes|-.gr σε πηγαδάκια στο Ωδείο ότι έκανε λάθος να μην έρθει.

Λάθος ή όχι, αυτό το γνωρίζει και το κρίνει καλύτερα ο κ. Σαμαράς. Ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του, ο δικηγόρος του Δημήτρης Γιάννος έγραψε στο Facebook ότι δεν είναι όλα πολιτική. Και προφανώς η προσωπική τραγωδία του πρώην πρωθυπουργού με την απώλεια της κόρης του ρίχνει βαριά τη σκιά της, αλλά ο ίδιος ο κ. Σαμαράς ακύρωσε μια προγραμματισμένη παρουσία, την οποία θα μπορούσε να μην έχει προγραμματίσει σε πρώτο χρόνο.

Στην πρώτη γραμμή…εν συνόλω

Η στάση του κ. Σαμαρά είναι προφανές ότι οριστικοποιεί τη ρήξη του με τον κ. Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός πάντως είναι ρεαλιστής, μετρώντας καλά τις λέξεις του εξερχόμενος της εκδήλωσης. «Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω», είπε στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν στην έξοδο. Θα μπορούσε να μην έχει πει κάτι ή να αστειευθεί. Θέλησε όμως να στείλει το μήνυμα ότι, όσοι ανήκουν στη ΝΔ, ήταν χθες το απόγευμα στο Ωδείο.

Μπορεί μια σειρά κυβερνητικών στελεχών να έχουν εκφραστεί θετικά όλο το προηγούμενο διάστημα για τον κ. Σαμαρά και να έχουν μιλήσει για την ανάγκη επανόδου του στα πράγματα, όμως ο κ. Σαμαράς δεν έμοιαζε να έχει σχετική διάθεση. Δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα νεύμα και με τη δήλωση που έκανε από τις πρώτες μέρες της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα έδειξε ότι βρίσκεται σε διαφορετικό μήκος κύματος. Τα πολιτικά του σχέδια βεβαίως είναι ακόμα θολά, αν και μιλάει με στελέχη τόσο της ΝΔ, όσο και άλλων κομμάτων της Δεξιάς. Πολλοί προεξοφλούν ότι θα κάνει κόμμα, αλλά κανείς δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

Για τον κ. Μητσοτάκη, η εξέλιξη σημαίνει ότι θα πρέπει να πορευτεί ως έχει και ως είναι. Ο ίδιος εκφράστηκε ήπια για τους πρώην πρωθυπουργούς στη ΔΕΘ, το Μαξίμου συνολικά χαμήλωσε τους τόνους, αλλά καμιά φορά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. «Όταν η ζωή σου φέρνει λεμόνια, κάνεις λεμονάδα», σχολίαζε σκωπτικά κεντρικό γαλάζιο στέλεχος χθες το απόγευμα. Φερ ειπείν, με τον Κώστα Καραμανλή ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια χειραψία, μάλλον θερμότερη από αυτή στη Φιλοθέη προ έτους. Ο πρώην πρωθυπουργός επίσης τον χειροκρότησε στο τέλος της ομιλίας του για την τεχνητή νοημοσύνη. Ίσως από ευγένεια.

Τα πηγαδάκια και ο Καραμανλής

Παλαιά και νεότερα στελέχη της ΝΔ στα πολλά πηγαδάκια που στήθηκαν συμφωνούσαν ότι η κομματική ενότητα είναι υπό δοκιμασία. Αυτή είναι όμως η κατάσταση και δεν πρόκειται να αλλάξει άμεσα. Στα παραλειπόμενα της ημέρας, η πρόσκληση του Κώστα Καραμανλή στον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια να καθίσει στην άδεια θέση του Αντώνη Σαμαρά δίπλα του, μόλις ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε. Ο κ. Δένδιας κομψά αρνήθηκε και πήγε στην προβλεφθείσα θέση του, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να παίρνει σύντομα θέση δίπλα του. Αν ο κ. Δένδιας καθόταν δίπλα στον κ. Καραμανλή, είναι προφανές ότι τα φλας θα άναβαν. Λίγο αργότερα…εξυπηρέτησε ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου που κάθισε στην άδεια καρέκλα του κ. Σαμαρά και κάλυψε το κενό ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και τον Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Ο κ. Καραμανλής πάντως θα παρέμβει στα πράγματα την επόμενη εβδομάδα, σε εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη στην Παλαιά Βουλή. Αναμένεται να κάνει αναφορές σε θέματα θεσμών και κράτους δικαίου, η ένταση των οποίων θα μετρηθεί. Άνθρωποι που συνομιλούν μαζί του πάντως εκτιμούν ότι σε αυτή τη συγκυρία δεν θέλει να δυναμιτίσει το κλίμα. Μένει βέβαια να φανεί, αν θα θελήσει να απαντήσει για τη «μακάρια ακινησία» που είχε αποδώσει (και) στην εξωτερική πολιτική του ο κ. Μητσοτάκης.

Στο βιβλίο Πατέλη

Σήμερα πάντως ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρών και στην παρουσίαση ενός ακόμα βιβλίου, αυτού του πρώην διευθυντή του οικονομικού του γραφείου Αλέξη Πατέλη για τα χρόνια της διακυβέρνησης του. Στην Εθνική Πινακοθήκη απόψε το κοινό θα είναι διαφορετικό, πιο κεντρογενές και λιγότερο παραταξιακό. Πολλοί εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των ψηφοφόρων που ο κ. Μητσοτάκης έφερε κοντά στη ΝΔ τα τελευταία χρόνια. «Από τη σύμπτωση με τον Παυλόπουλο, στον ίδιο χώρο με τη Σακελλαροπούλου», έλεγε κυβερνητική πηγή χθες, καθώς σήμερα αναμένεται να είναι παρούσα και η πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.

