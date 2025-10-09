Τράπεζες: Ποιά δανείζεται φθηνότερα,ποιά ακριβότερα και γιατί

Οι αποδόσεις των ομολογιών των συστημικών τραπεζών μειώνονταν σταδιακά μέσα στο 2024, αντανακλώντας την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των τραπεζών σε investment grade, τη σταθεροποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την επιτυχία των προγραμμάτων εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού σε κάθε έκδοση, επιτρέποντας στις τράπεζες να μειώσουν τα spreads σε σχέση με την αρχική καθοδήγηση. Επιπλέον, οι πράσινες εκδόσεις προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από ESG επενδυτές, οδηγώντας σε ακόμα χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
