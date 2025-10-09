Τσακαλώτος: Έχουμε να μιλήσουμε από το ’23 με τον Τσίπρα – Νομίζω ότι πάει για κόμμα

«Νομίζω ότι πάει για κόμμα» είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος προσθέτοντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, «τον μηχανισμό δεν τον έχω καταλάβει» αν, δηλαδή, θα είναι κάποιο άλλο σχήμα τύπου Ομπρέλα.

Στη συνέχεια, ερωτώμενος για το εάν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως «δεν έχουμε μιλήσει από το 2023. Ο Αλέξης έχει διαλέξει κάποιους πιο στενούς συνεργάτες, δεν είμαι σε αυτούς. Ίσως θεωρεί πως οι δικές μου αναλύσεις είναι πιο μακριά σε αυτό που θέλει να κάνει».

Ερωτηθείς, δε, για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε «δεν ξέρω ποια είναι η αποτίμηση του, εγώ πάντως έχω κάνει αυτοκριτική στο βιβλίο μου. Η δική μου ανάλυση είναι πως το 2019-2023, ο κ. Τσίπρας ήθελε μια στροφή προς το κέντρο».

Στο πλαίσιο αυτό παρατήρησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να απαντήσει «εάν είναι δυνατό να έχουμε μια σταθερότητα κοινωνική και οικονομική πολιτική όταν δεν θέλουμε να τα σπάσουμε με τους πλούσιους, τις μεγάλες εταιρείες τύπου Big Tech. Δεν υπάρχει κεντροαριστερή και κεντροδεξιά πολιτική που συγχρόνως αντιμετωπίζει τα προβλήματα και κάνει τα χατίρια των ελίτ».

«Για να φύγει ο Μητσοτάκης υπάρχουν δύο συνθήκες: πρέπει ο κ. Τσίπρας να μπορεί να κερδίσει και δεύτερον να είναι αποτελεσματικό αυτό το πράγμα» συνέχισε ο κ. Τσακαλώτος τονίζοντας πως αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για ανάδειξη πολιτικών όπως ο Τραμπ, ο Φάρατζ, το AfD. «Το θέμα είναι: μπορεί ένας σαν τον Τσίπρα να σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς;»

Αναφερόμενος στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «στη Νέα Αριστερά δεν φύγαμε μόνο λόγω του Κασσελάκη, αλλά και του τοξικού κλίματος. Μετά το 2015 δημιουργήθηκε αυτή η τοξικότητα. Προσωπικές επιθέσεις. Πρέπει να φτιάξεις μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική. Ένα σχήμα που μπορεί να συζητήσει σε βάθος τι χρειάζεται. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών – το λέω ενωτική ριζοσπαστική αριστερά – που έχει να δώσει πάρα πολλά. Ένας πόλος ενωτικός ριζοσπαστικός, αλλά όχι σεχταριστικός».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει το μεγαλύτερο λάθος του 2015, ο κ. Τσακαλώτος επεσήμανε: «Χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας. Δεν το λέω σε όρους marketing, αλλά ως προς το να εξηγήσουμε στον δικό μας κόσμο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πιστεύαμε ότι εάν έφευγε η Ελλάδα από τη Νομισματική Ένωση, θα ήταν καταστροφικό για την ίδια τη Νομισματική Ένωση. Αυτός που έκανε παιχνίδι ήταν ο Σόιμπλε, ο οποίος όχι απλά το πίστευε, το ήθελε κιόλας κι αυτό δεν το είχαμε καταλάβει».

Όπως είπε, μάλιστα, για τον Γιάνη Βαρουφάκη, «μου θύμιζε τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοιποιήσουν αυτό που έχουν κερδίσει».

