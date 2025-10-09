Τσιάρας: «Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινούν πληρωμές» – Χρονοδιάγραμμα ζητούν οι αγρότες, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας. Οι διαβουλεύσεις στη Λάρισα δεν ικανοποίησαν πάντως τους εκπροσώπους των αγροτών οι οποίο ζητούσαν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών και αύριο θα συζητήσουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας «το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και, βεβαίως, των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον “Ντάνιελ“».

Παράλληλα, όπως είπε, «δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες πληρωμές που ενισχύουν τη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα σημειώνοντας ότι “η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ”, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου — πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά γενικότερα στην Ελλάδα».

Ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ ότι “είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ψυχραιμία, αλλά κυρίως προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν σε αντίστοιχη θέση, στην οποία βρέθηκε ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στο παρελθόν”.

Μιλώντας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας στάθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων όσο και για τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό τονίζοντας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί συλλογική ευθύνη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος, χαρακτήρισε ως ύστατο μέτρο για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το ενδεχόμενο ενός lockdown υποστηρίζοντας πως “κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην φτάσουμε εκεί, και αυτή η προσπάθεια —επαναλαμβάνω— για να μπορέσει να έχει και το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν το μέρος ή το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί”.

“Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς, είναι να συνεργαστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την εκρίζωσή της” κατέληξε μεταξύ άλλων ο κ. Τσιάρας.

Απογοητευμένοι οι αγρότες

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν την απογοήτευσή τους εξερχόμενοι από τη συνάντηση, καθώς – όπως ανέφεραν – δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ούτε ανακοινώθηκαν περαιτέρω μέτρα στήριξης.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το onlarissa, αύριο θα συνεδριάσουν στην Λάρισα, αλλά θα έχουν συσκέψεις και με αγρότες από όλη τη χώρα προκειμένου να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Όπως τους είπε ο υπουργός, τα μέτρα που έχουν παρθεί χθες στην κυβερνητική σύσκεψη είναι αυστηρά, αλλά είναι η ύστατη προσπάθεια για να αποφευχθεί το lockdown.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί για την εξάπλωση της ευλογιάς, με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου να κάνουν λόγο για 1.290 εστίες της νόσου και πάνω από 35.000 αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί από τον Αύγουστο έως σήμερα.

«Ο πρωτογενής τομέας αργοπεθαίνει», μεταφέρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, απαιτώντας σαφείς απαντήσεις και άμεσα μέτρα στήριξης, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική τους επιβίωση.

