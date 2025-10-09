alpha-bank:-Στον-αστερισμό-της-unicredit…

Πώς η UniCredit ανέδειξε σημεία της Alpha Bank. Το επόμενο βήμα της ελληνοιταλικής σχέσης και τα πονταρίσματα σε Κύπρο – Ρουμανία.

Τον αέρα υπεραπόδοσης που έλαβε κατά τον κύκλο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, επιδιώκει να διατηρήσει η Alpha Bank μέσω της πολυεπίπεδης και λειτουργικής συνεργασίας με την UniCredit και των κινήσεων που υλοποιεί σε διάφορα μέτωπα.

Οι βασικές παράμετροι στο επενδυτικό αφήγημα της Alpha θα αρχίζουν ελαφρώς να μεταβάλλονται, από τη χαμηλότερη ευαισθησία στη μείωση των επιτοκίων και την ισχυρή πιστωτική επέκταση, που έρχεται κυρίως από Ελλάδα. Ο κύκλος αποκλιμάκωσης των επιτοκίων έχει ολοκληρωθεί και υπό αυτό το πρίσμα, η διοίκηση της τράπεζας αναδιαμορφώνει σταδιακά το «story» της στη βάση των εξαγορών (εξετάζει επιλογές ασφαλιστικών στην Κύπρο) και των μεριδίων αγοράς που λαμβάνει – o όμιλος ποντάρει πολλά στην περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων από asset management, wealth management, trade finance και bancassurance – και των συνεργειών που «χτίζει» με τους Ιταλούς. Ενδεικτικό των προθέσεων της τράπεζας ήταν άλλωστε και το μήνυμα από τον CEO της Alpha, Β. Ψάλτη πως «αλλάζουμε σε όλα και καθ’ όλα»…

Με πολύ λάμψη Orcel…

Η ολική επαναφορά της Alpha, πέραν της ισχυροποίησης των θεμελιωδών της τράπεζας, επήλθε και υπό το χείρα βοηθείας της UniCredit. Ο ιταλικός όμιλος «φρόντισε» να φωτίσει περισσότερο, μέσω της καταρχήν εισόδου του στο μετοχικό κεφάλαιο της συστημικής τράπεζας και κατ’ δεύτερον, μέσω της διαρκούς επαύξησης της θέση του, τις προοπτικές αυτής. Τελευταία, ο επόπτης «άναψε το πράσινο φως» στην UniCredit ώστε να πάει στο 29,99%. Διαδικαστικού χαρακτήρα η απόφαση, αφού η ιταλική τράπεζα είναι εποπτευόμενη από τις ευρωπαϊκές αρχές. Το ζήτημα είναι αν θα υπάρξει υπέρβαση αυτού που θα σημάνει ανακοίνωση ποσοστού από την τράπεζα – εφόσον υπήρξε ανακοίνωση στο 25,13% θα υπάρχει ανά 3% – και δεύτερον πρόθεση εξαγοράς αν πάει στο 33,33% που θα σημάνει mandatory tender offer.

Το κατά πόσο, ο διορατικός και «επιθετικός» σε εξαγορές, Andrea Orcel (CEO UniCredit), θέλει και μπορεί να προβεί στην ολική εξαγορά της τράπεζας μένει να φανεί, αν και ευρύτερα το «στυλ» της ιταλικής τράπεζας δεν ταιριάζει τόσο στη δομή της εγχώριας αγοράς. Υψηλότερα μερίσματα, μεγαλύτερες δόσεις ανόργανης ανάπτυξης και ηπιότερη πιστωτική επέκταση αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό μοτίβο της UniCredit.

Όσο ψηλώνει το ποσοστό Uni, τόσο μεγαλώνει το κίνητρο για συνέργειες…

Επί του πεδίου, η στρατηγική συμμαχία με την UniCredit προσφέρει στην τράπεζα νέες δυνατότητες και πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι πελάτες της Alpha επωφελούνται πλέον από το πανευρωπαϊκό δίκτυο της UniCredit σε 14 χώρες, καθιστώντας την, την τράπεζα επιλογής για πάνω από 5.000 πελάτες wholesale στην Ελλάδα. Στο asset management, από την έναρξη της διανομής των «onemarkets» funds διανεμήθηκαν πάνω από 600 εκατ. από το δίκτυο της, ενώ προκύπτει μια ανταλλακτική σχέση μέσω της διεύρυνση της παρουσίας των επενδυτικών προϊόντων της Alpha Asset Management στις ευρωπαϊκές αγορές, ξεκινώντας από την Ρουμανία, σύμφωνα με πληροφορίες του -.

Επιπλέον, η τράπεζα έχει εκδώσει τρία προϊόντα Unit Linked σε συνεργασία με την UniCredit και έχει λανσάρει πέντε structured note private placements. Στον τομέα του wholesale και στα international syndications και στο transaction banking, έχει συγκεντρώσει πάνω από 200 εκατ. σε πιστωτικές επιστολές και εγγυητικές και έχει εγκρίνει πάνω από 400 εκατ. σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια από την έναρξη αυτής της συνεργασίας, δηλαδή σε λιγότερο από 12 μήνες. Αν και στα μοντέλα των αναλυτών, εύλογα δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η συνεργασία με την ιταλική τράπεζα, γίνεται εμφανές ότι όσο ψηλώνει το ποσοστό της Uni στην Alpha τόσο μεγαλώνει το κίνητρο για συνέργειες.

Προτεραιότητα της τράπεζας είναι η ενίσχυση της κοινής παρουσίας (με την UniCredit) σε διεθνείς χρηματοδοτήσεις και εκδόσεις ομολόγων, όπως και η ανάπτυξη νέων λειτουργικών υποδομών, κυρίως στο κομμάτι του transaction banking, που δημιουργούν αυξημένες πηγές εσόδων μέσω προμηθειών, κυρίως στον τομέα του trade finance (πιστωτικές επιστολές και εγγυητικές) αλλά και του cash management (κυρίως FX πληρωμές).

Κύπρος και Ρουμανία για το 20%

Σε ένα πιο αποφασιστικό βήμα διεύρυνσης προς την Μεγαλόνησο, η Alpha Bank, προχώρησε στην εξαγορά της AstroBank, ενισχύοντας έτσι θέση και μερίδια στην τοπική αγορά. Κατά τη χρήση 2024, η Alpha Bank Cyprus διέθετε μερίδιο αγοράς 6,1% και η AstroBank 3,98%. Στη Alpha Bank Cyprus, καταγράφηκε μεγάλη προσπάθεια «νοικοκυρέματος» από τη μητρική. Στα τέλη του 2024 διέθετε CET1 20,8% και χαμηλό δείκτη NPE, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σημαντικά πέρσι, υπερκαλύπτοντας την απώλεια εσόδων από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου με μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε άλλη εταιρεία του ομίλου Alpha. Η μεταβίβαση, όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις, διενεργήθηκε στη δίκαιη αξία (47,7 εκατ. ευρώ). Τέλος, σε χαμηλά επίπεδα διαμορφώνονται, πλέον, τα ανακτηθέντα ακίνητα.

Από την άλλη, η Alpha Bank (μέσω της Alpha Διεθνών Συμμετοχών) ελέγχει το 9,9% της νέα οντότητας που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση Αlpha Bank Romania – UniCredit Romania μετά την πώληση του 90,1% της πρώτης στη UniCredit. Η τράπεζα ποντάρει στη Ρουμανία, η οποία αναμένεται να συνεισφέρει περί τα 40 εκατ. κέρδη σε ετήσια βάση ήδη από το 2026.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία της χώρας έχει τα φόντα να εισέλθει σε ένα μεγάλο μακροοικονομικό μέγα – κύκλο, με τον τραπεζικό κλάδο να προσφέρει ευκαιρίες περαιτέρω ενοποίησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Alpha κατέχοντας ποσοστό 9,9% στην νέα τραπεζική οντότητα και ακολουθώντας το βηματισμό της «επιθετικής» σε εξαγορές UniCredit μπορεί κάλλιστα να καταλήξει να συμμετέχει με το παραπάνω ποσοστό, σε μια πολύ μεγαλύτερη τράπεζα – εφόσον οι Ιταλοί προχωρήσουν σε κάποια εξαγορά – μιας πολύ μεγαλύτερης και δυναμικότερης οικονομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της διοίκησης είναι Ρουμάνια και Κύπρος να καλύπτουν σωρευτικά πάνω από το 20% των εσόδων του ομίλου σε μεσοπρόθεσμη βάση.