credia-bank:-Παραιτήθηκε-από-το-ΔΣ-ο-Νικόλαος-Μπάκος

Ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η Τράπεζα.

Την παραίτησή του υπέβαλε από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank μέσω επιστολής, για την οποία έχει λάβει γνώση το ΔΣ της εταιρείας.

