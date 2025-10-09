Close Menu
    Credia Bank: Παραιτήθηκε από το ΔΣ ο Νικόλαος Μπάκος

    Την παραίτησή του υπέβαλε από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CrediaBank μέσω επιστολής, για την οποία έχει λάβει γνώση το ΔΣ της εταιρείας.

    Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Μπάκος προέκρινε την παραίτησή του λόγω των βεβαρημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων, που δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της νέας αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η Τράπεζα.

