delta-air-lines:-Άλμα-σχεδόν-6%-της-μετοχής-μετά-τα-ισχυρά-κέρδη-τριμήνου-και-το-αισιόδοξο-guidance

Ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ανακοίνωσε η Delta Air Lines την Πέμπτη, καθώς αναμένεται βελτίωση των βασικών μεγεθών της μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, η Delta ανακοίνωσε προσαρμοσμένα έσοδα ύψους 15,197 δισ. δολ. έναντι 15,08 δισ. δολ., της εκτίμησης του -, ενώ ήταν αυξημένα κατά 4,1% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της Delta ανήλθαν σε 1,71 δολάρια, έναντι των προσδοκιών για 1,56 δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,7 δισ. δολάρια, μειωμένα κατά 1,7% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η μετοχή της Delta σημειώνει άνοδο σχεδόν 6% πριν από το καμπανάκι της Wall Street.

«Όπως ίσως θυμάστε, στις αρχές του έτους αντιμετωπίσαμε μια πρόκληση στον κλάδο μας μετά από γεωπολιτικά γεγονότα και ανακοινώσεις δασμών, τα οποία είχαν αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική καταναλωτική εμπιστοσύνη – είδαμε ορισμένα από τα έσοδά μας να αρχίζουν να επιβραδύνονται, ιδίως τα εταιρικά έσοδα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι στο τρίτο τρίμηνο, τα πράγματα ανέκαμψαν και βρισκόμαστε σε μια πορεία που ελπίζαμε να βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο του έτους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta, Εντ Μπαστιάν, σε συνέντευξή του στο Yahoo Finance.

Επίσης ανέφερε ότι η «σημαντική βελτίωση» στο guidance των εσόδων, οδήγησε την Delta να προβλέψει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για ολόκληρο το έτος περίπου 6 δολάρια, στο άνω μισό των προηγούμενων προβλέψεων (5,25 έως 6,25 δολάρια) και πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ήταν 5,80 δολ..

Η Delta προβλέπει επίσης ελεύθερη ταμειακή ροή για ολόκληρο το έτος από 3,5 δισ. έως 4 δισ. δολ. ,από 3 έως 4 δισ. δολ. της προηγούμενης εκτίμησης.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η Delta προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή από 1,60 έως 1,90 δολάρια και αύξηση εσόδων από 2% έως 4%.