openai:-Η-sora-άγγιξε-το-1-εκατομμύριο-λήψεις-σε-λιγότερο-από-πέντε-ημέρες-από-την-κυκλοφορία-της

Το ένα εκατομμύριο λήψεις σε λιγότερο από πέντε ημέρες από την κυκλοφορία της στα τέλη Σεπτεμβρίου άγγιξε η Sora, η εφαρμογή της OpenAI για δημιουργία σύντομων βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Μπιλ Πιμπλς, επικεφαλής της Sora στην OpenAI, μοιράστηκε το επίτευγμα αυτό μέσω ανάρτησής του στο X την Τετάρτη. Ανέφερε ότι η Sora έφτασε το 1 εκατομμύριο λήψεις ακόμα πιο γρήγορα από το ChatGPT, το δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας που υποστηρίζει 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα.

Η Sora επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δωρεάν σύντομα βίντεο πληκτρολογώντας μια μόνο εντολή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο σε συσκευές iOS και λειτουργεί με πρόσκληση, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες χρειάζονται έναν κωδικό για να έχουν πρόσβαση σε αυτήν.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, το Sora έχει αναρριχηθεί στην πρώτη θέση του App Store της Apple.

Η κυκλοφορία της Sora προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις, κυρίως σχετικά με το αν η εφαρμογή παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα. Το CNBC σε έρευνά του βρήκε βίντεο στην πλατφόρμα που περιλάμβαναν χαρακτήρες από σειρές όπως «Μπομπ Σφουγγαράκης», «Rick και Morty» και «South Park».

Η Motion Picture Association, η οποία εκπροσωπεί τις βιομηχανίες τηλεόρασης, κινηματογράφου και οικιακού βίντεο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «τα βίντεο που παραβιάζουν τις ταινίες, τις εκπομπές και τους χαρακτήρες των μελών μας έχουν πολλαπλασιαστεί στην υπηρεσία της OpenAI».

«Η OpenAI πρέπει να λάβει άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα», δήλωσε ο Τσαρλς Ρίβκιν, διευθύνων σύμβουλος της MPA, στην ανακοίνωση. «Ο καθιερωμένος νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων προστατεύει τα δικαιώματα των δημιουργών και πρέπει να ισχύει και σε αυτή την περίπτωση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι η εταιρεία θα δώσει σύντομα στους αρχικούς δημιουργούς περισσότερα δικαιώματα και πιο λεπτομερή έλεγχο πάνω στη δημιουργία χαρακτήρων.