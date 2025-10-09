Profile: €7 σήμερα, €20 αύριο

Η αγορά αρχίζει να μυρίζεται ότι κάτι “ψήνεται” γύρω από την Profile Software (ΠΡΟΦ), αλλά ακόμα δεν έχει αντιληφθεί πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ανατίμηση μιας μετοχής που παραμένει υποτιμημένη απέναντι στα διεθνή δεδομένα του κλάδου. Όσο το βλέμμα μένει στο ταμπλό, η εικόνα δείχνει στα €7,22 και κεφαλαιοποίηση €178,6 εκατ., όμως πίσω από τους αριθμούς κρύβεται ένα τεχνολογικό οικοσύστημα που ωριμάζει με ρυθμό πολυεθνικής και κερδίζει θέση ανάμεσα στα fintech brands που μετρούν. Το momentum έχει να κάνει με τη σταδιακή μεταμόρφωση ενός ελληνικού software vendor σε παίκτη ευρωπαϊκής τεχνολογικής κλίμακας.

Οι αριθμοί του πρώτου εξαμήνου ήταν το προοίμιο: πωλήσεις €20,08 εκατ., άνοδος 29%, EBITDA €5,97 εκατ. με margin 30%, καθαρά κέρδη €3,03 εκατ. και DSO (ημέρες είσπραξης απαιτήσεων) στις 69 ημέρες από 126 (!). Τα μεγέθη μιλούν για έναν όμιλο που παράγει πραγματικό cash flow και δεν εξαρτάται από εποχικές εκλάμψεις. Αυτό είναι το υπόστρωμα πάνω στο οποίο κτίζεται η μεγάλη ιστορία.

Η εξαγορά της Algosystems θα λειτουργήσει σαν ο πυροδότης της επόμενης φάσης. Μια εταιρεία με τέσσερις δεκαετίες τεχνογνωσίας σε πληροφορική, αυτοματισμούς και κυβερνοασφάλεια μπαίνει στο DNA της Profile και δίνει στην εταιρεία πρόσβαση σε αγορές και συμβόλαια που μέχρι χθες ήταν εκτός πεδίου.

Η συνέργεια είναι πολύ ενδιαφέρουσα καθώς τα cyber modules της Algosystems κουμπώνουν πάνω στις πλατφόρμες Finuevo και Axia, προσφέροντας στους πελάτες μια ενιαία δομή digital banking με ενσωματωμένη ασφάλεια και AI μηχανισμούς που ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις του κανονισμού DORA.

Σε μια παγκόσμια αγορά που τρέχει με ρυθμό 6–7 φορές τις πωλήσεις και άνω των 23 φορές EBITDA σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση της Goldenhill, η Profile παραμένει με πολλαπλασιαστές που θυμίζουν προηγούμενη δεκαετία. Αυτό είναι το παράδοξο και ταυτόχρονα η μεγάλη ευκαιρία.

Η Goldenhill μάλιστα τοποθετεί την Profile ανάμεσα στις εταιρείες με την υψηλότερη αναμενόμενη οργανική ανάπτυξη στο σύνολο του fintech χώρου, πλάι σε ονόματα όπως η FICO, η Guidewire και η Clearwater Analytics.

Και όμως, ενώ οι εταιρείες αυτές πληρώνονται στο ταμπλό με 23x EBITDA και 6,8x πωλήσεις, η Profile εξακολουθεί να αξιολογείται σαν ένα μικρό software play με πολλαπλασιαστές κάτω από το ήμισυ των διεθνών standards.

Με πωλήσεις €48–50 εκατ. και EBITDA €13–14 εκατ. το 2025, η λογική του κλάδου της λέει ότι η κεφαλαιοποίησή της θα πρέπει να κινείται τουλάχιστον ανάμεσα στα €310–340 εκατ. Αυτό μεταφράζεται σε τιμή μετοχής €12,5–13,5, δηλαδή περιθώριο ανόδου που φτάνει ως και 80%. Και μιλάμε μόνο για τη “λογική” αναπροσαρμογή, όχι για τη φάση εξαγορών που έρχονται με φόρα.

Προσέξτε τώρα γιατί το 2026 με ενσωματωμένες την Algosystems και τις δύο ευρωπαϊκές προσθήκες που ετοιμάζονται, οι πωλήσεις εκτιμώνται στα €80–85 εκατ. και το EBITDA στα €20–22 εκατ. Τα νούμερα αυτά σηματοδοτούν τη μετάβαση σε μια νέα κλίμακα λειτουργίας, όπου ο όμιλος θα διαθέτει ισχυρή οργανική ανάπτυξη, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο λύσεων και σημαντική παρουσία σε τομείς όπως το fintech, την κυβερνοασφάλεια, τους αυτοματισμούς και τις τεχνολογικές υποδομές (Data Centers).

Ακόμα λοιπόν και με μια πολύ συντηρητική προσέγγιση στα νέα multiples του κλάδου, η κεφαλαιοποίηση οδηγείται στα €470–580 εκατ., με τιμή μετοχής ανάμεσα σε €18 και €21 (!) Πρόκειται για μια εκθετική αναβάθμιση σε σχέση με τα σημερινά €179 εκατ., που υπογραμμίζει τη δυναμική ενός ομίλου ικανού να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή του σε ορίζοντα διετίας.

Να τονίσω για μια ακόμα φορά ότι η τεχνολογική της δομή δεν θυμίζει πια παραδοσιακή εταιρεία λογισμικού, αλλά οργανισμό που παράγει τεχνολογία υποδομής για τράπεζες, funds και θεσμικούς πελάτες. Τα προϊόντα της διατρέχουν όλο το φάσμα του οικοσυστήματος – από core και digital banking μέχρι treasury και risk management – και συμπληρώνονται πλέον από AI και cyber λύσεις με πραγματική εμπορική αξία.

Η παρουσία άλλωστε της Profile στη Sibos 2025 της SWIFT στη Φρανκφούρτη δείχνει τις μελλοντικές της κινήσεις καθώς χαρτογραφεί το επόμενο επίπεδο μπαίνοντας στα συστήματα των μεγάλων. Εκεί παίζεται και το πραγματικό παιχνίδι. Ο όμιλος είναι ήδη μέρος της συζήτησης για την ενσωμάτωση του agentic AI σε συστήματα δανειοδοτήσεων και fraud detection, και αυτό είναι μόνο η αρχή.

Όπως επισημαίνει η Goldenhill, οι fintech εταιρείες με υψηλά ποσοστά επανάληψης εσόδων και διψήφια ανάπτυξη είναι εκείνες που καθορίζουν τη νέα φάση ανατίμησης των αποτιμήσεων του 2025, με τους κορυφαίους παίκτες να εμφανίζουν 80% recurring revenues και μέσο πολλαπλασιαστή EV/Sales 6,8x.

Η Profile διαθέτει 75% περίπου recurring και διψήφιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων, άρα το gap αξιολόγησης είναι πλέον προφανές. Από τον πυρήνα των μεγάλων εταιρειών – FICO, MSCI, Guidewire, FactSet, Broadridge, Clearwater – η μέση αποτίμηση τρέχει με EV/EBITDA 23–25x. Η Profile έχει 12–13x στο ταμπλό. Η διαφορά αυτή είναι το καύσιμο της μεγάλης ανόδου του ομίλου.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία έχει τον χαμηλότερο δανεισμό στην κατηγορία της και την υψηλότερη αναλογία cash flow προς EBITDA, γεγονός που της επιτρέπει να χρηματοδοτεί τις εξαγορές της χωρίς διάβρωση μετόχων. Η Algosystems θα είναι μόνο η αρχή, οι δύο επόμενες εξαγορές θα προσθέσουν περίπου €20 εκατ. πωλήσεις και θα δημιουργήσουν ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο που θα ακουμπά όλες τις πλευρές του digital finance – από το backend ως το front office και την ασφάλεια δεδομένων. Η Profile παίζει πλέον σε γήπεδο που επιτρέπει να πολλαπλασιάζει κερδοφορία χωρίς να πολλαπλασιάζει κόστος.

Η αγορά θα το δει αυτό στα νούμερα του 2026, όταν η EBITDA γραμμή αγγίξει τα €22 εκατ. με περιθώριο 25-27%. Τότε ο λόγος EV/EBITDA της θα πέσει κάτω από 12x, την ώρα που οι συγκρίσιμες τρέχουν αρκετά πάνω από 22x. Για έναν αναλυτή, αυτό είναι το σήμα μιας σαφούς υποτίμησης. Για έναν επενδυτή, είναι η ευκαιρία που δεν μένει για πάντα. Η αξία μιας τέτοιας εταιρείας δεν θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένη σε μια αγορά που ξαναβαθμολογεί όλο το fintech σύμπαν προς τα πάνω.

Οι μεγάλες επενδύσεις της Clearwater, της FactSet, της Guidewire και της FICO σε AI και analytics δείχνουν που πηγαίνει ο κλάδος. Η Profile είναι ήδη εκεί, με AI.Adaptive και agentic αλγορίθμους που δοκιμάζονται σε περιβάλλοντα τραπεζών και funds. Το AI είναι μια εκρηκτική πηγή recurring εσόδων και ενσωμάτωσης σε υφιστάμενες πλατφόρμες.

Όταν η Goldenhill αναφέρει ότι η Profile είναι μέσα στις λίγες ευρωπαϊκές εταιρείες με ρυθμό ανάπτυξης άνω του 30% και EBITDA margin πάνω από 25%, όλα συγκλίνουν σε ένα πράγμα… η μετοχή δεν έχει τιμολογηθεί καν για την πραγματική της δυναμική.

Επίσης σε όρους Rule of 40, η Profile βρίσκεται πάνω από το όριο του 50%, επομένως ανήκει στη ζώνη premium του κλάδου. Αυτό όντως δικαιολογεί πολλαπλασιαστές EV/EBITDA τουλάχιστον 23x, που όπως προαναφέραμε αν εφαρμοστούν στην αναμενόμενη κερδοφορία 2025, οδηγούν σε αξία άνω των €320 εκατ. και τιμή μετοχής κοντά στα €13 ενώ σε αυτή του 2026 η τιμή της μετοχής εξακοντίζεται στα €20.

Που να βάλω μέσα δηλαδή και τη συνέχεια της ιστορίας που μας προϊδέασε η διοίκηση στο business plan, όπου έως το 2028 μέσα από οργανική ανάπτυξη και προγραμματισμένες εξαγορές ο όμιλος θα χτυπάει έσοδα €130 εκατ. και EBITDA κέρδη που θα ξεπερνούν τα €40 εκατ. Κάντε τους πολλαπλασιασμούς και θα ανακαλύψετε τελικά πόσο κοντά είναι τα €20 στη μετοχή. Να ξέρετε πάντως ότι η χρηματιστηριακή αγορά είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το πιάσει μόλις δει τη συνέχεια στα νούμερα και τις πρώτες συνέργειες από τις εξαγορές.

Τέλος από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή στο μακροπρόθεσμο chart των 55 ημερών ανα candlestick δείχνει να ταξιδεύει πρός τον πρώτο προορισμό των €10,20. Στόχος που αν κοιτάξετε την ιστορία της μετοχής με τη μέχρι τώρα τακτική της διάσπασης και φυγής πρός τα πάνω θα καταλάβετε ότι είναι απλά η δίπλα πόρτα.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 9, 2025