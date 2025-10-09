Wall: S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν μετά τα ιστορικά υψηλά – Έχασε τα $4.000 ο χρυσός

Οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq Composite υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά ιστορικά τους υψηλά την Πέμπτη 9/10, παίρνοντας μια «ανάσα» μετά τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης και εν μέσω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,28% στις 6.735,11 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε 0,08% στις 23.024,63 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε πτώση 243,36 μονάδων ή 0,52%, κλείνοντας στις 46.358,42 μονάδες.

Και οι δύο δείκτες έρχονται από συνεδριάσεις ρεκόρ, με τον S&P 500 να καταγράφει την όγδοη ανοδική ημέρα εννέα συνεδριάσεων και τον Nasdaq να σπάει για πρώτη φορά το όριο των 23.000 μονάδων. Ο Dow παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, με τις μετοχές των blue-chip να υστερούν, αν και η Nvidia συνέβαλε στην περιορισμένη πτώση του δείκτη, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% την προηγούμενη μέρα μετά τα θετικά σχόλια του CEO Jensen Huang για τη ζήτηση υπολογιστικής ισχύος.

Η Oracle και η Nvidia ξεχώρισαν την Πέμπτη, αν και νωρίτερα την εβδομάδα είχαν σημειώσει απώλειες λόγω αναφορών για πιέσεις στα περιθώρια κερδών της Oracle και προβλήματα με την εκμίσθωση chips της Nvidia.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την τρέχουσα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, που εισήλθε την Πέμπτη στην ένατη ημέρα, καθώς η Γερουσία απέτυχε για έβδομη φορά να εγκρίνει διαφορετικές προτάσεις χρηματοδότησης, με περιορισμένη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες επιπτώσεις: το IRS ανακοίνωσε ότι θα θέσει σε αναστολή σχεδόν το μισό προσωπικό του, ενώ η έλλειψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έχει προκαλέσει καθυστερήσεις πτήσεων από την FAA.

Ο CEO της Delta Air Lines, Ed Bastian, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρήσει σημαντικές επιπτώσεις από το shutdown, αλλά προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να εμφανιστούν αν η κατάσταση παραταθεί πέραν των επόμενων 10 ημερών». Η μετοχή της Delta σημείωσε άνοδο 3% μετά την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων.

Άνοδο 2% σημείωσε και η Costco, μετά την ανακοίνωση ισχυρών πωλήσεων για τον Σεπτέμβριο, γεγονός που δείχνει την ανθεκτικότητα των καταναλωτών σε ένα αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον Tom Hainlin της U.S. Bank Asset Management.

Ο David Wagner της Aptus Capital Advisors σχολίασε ότι η αγορά συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με μικρές ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις να είναι φυσιολογικές, ενώ η στρατηγική «αγοράς στις διορθώσεις» παραμένει ενεργή.

Πτώση άνω του 2% για τον χρυσό

Οι τιμές του χρυσού υποχώρησαν άνω του 2% την Πέμπτη, πέφτοντας κάτω από τα 4.000 δολάρια/ουγγιά, καθώς το δολάριο ενισχύθηκε και οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη μετά και τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ το ασήμι σκαρφάλωσε ενδοσυνεδριακά σε νέο υψηλό δεκαετιών για να χάσει τα κέρδη του στο τέλος της συνεδρίασης.

Ο χρυσός spot υποχώρησε κατά 2% στα 3.959,48 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures παραδόσεως Δεκεμβρίου έχασαν 2,4% στα 3.972,60 δολάρια.

Πετρέλαιο: Πτώση 1,7% λόγω της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Οι τιμές του πετρελαίου έκλεισαν χαμηλότερα την Πέμπτη, μετά την υπογραφή συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ειδικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate έκλεισε με απώλειες 1,04 δολάρια, ή 1,7%, στα 61,51 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent είδε το πιο ενεργό του συμβόλαιο να χάνει 1,03 δολάρια, ή 1,6% για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 65,22 δολάρια το βαρέλι.