Αγώνας-δρόμου-για-πληρωμές-πριν-από-την-παρέλαση

Την κλιμάκωση των αντιδράσεων του αγροτικού κόσμου τρέχει να προλάβει η κυβέρνηση, καθώς οι καθυστερήσεις στην καταβολή πληρωμών, ενισχύσεων και αποζημιώσεων έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και διαμαρτυρίες από την πλευρά των αγροτών. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν ήδη φτάσει μηνύματα βουλευτών της επαρχίας, που δείχνουν ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, βρέθηκε αντιμέτωπος με τις διαμαρτυρίες αγροτών και κτηνοτρόφων στη Λειβαδιά πριν από λίγες μέρες, όπως και ο υφυπουργός, Γιάννης Αδριανός, σε πρόσφατη επίσκεψή του στις Σέρρες.

Οι καθυστερήσεις σε σημαντικό βαθμό αποδίδονται στους ελέγχους και στις διασταυρώσεις στοιχείων που προέκυψαν ως αποτέλεσμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τη δυσαρέσκεια ενίσχυσε η αναμονή για ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις, καθώς οι αρμόδιοι ευρωπαϊκού φορείς θεωρούν ότι οι κινήσεις που έγιναν σε πρώτο επίπεδο δεν ήταν επαρκείς και απαιτείται επικαιροποίηση του σχεδίου. Όσο ο χρόνος καταβολής των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων επιμηκύνεται, τόσο κλιμακώνεται ο θυμός και οι αντιδράσεις. Πολύ περισσότερο καθώς προέρχονται από μικρούς παραγωγούς, για τους οποίους τα χρήματα αυτά αποτελούν σημαντικό στήριγμα και καθόλου αμελητέο εισόδημα.

Στην κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες και καθώς έγινε αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος και η επαπειλούμενη κλιμάκωση, που δεν αποκλείεται να λάβει τη μορφή αγροτικών κινητοποιήσεων με τα τρακτέρ στους δρόμους ή να εκδηλωθεί με δυναμικές διαμαρτυρίες στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, γίνονται διαδοχικές συσκέψεις για το θέμα, όπως δήλωσε χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, που έχει αναλάβει τον συντονισμό ώστε να τρέξουν κατά το δυνατόν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, είπε χθες ότι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου είναι ανοιχτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη βασική επιδότηση και στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν η επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ και όσο πιο γρήγορα γίνεται θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Υπογράμμισε, βεβαίως, ότι «Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμα και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες που έχουν τις ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την Ε.Ε. στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα».

Η αναφορά αυτή του κ. Χατζηδάκη αποτυπώνει γλαφυρά τη λεπτή γραμμή πάνω στην οποία καλείται να κινηθεί η κυβέρνηση. Θα πρέπει από τη μία να αντιμετωπίσει τα πιεστικά αιτήματα των αγροτών για άμεση καταβολή χρημάτων και, ταυτόχρονα, να ικανοποιήσει την απαίτηση των ευρωπαϊκών αρχών για ουσιαστικούς ελέγχους και ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών, που θα αποκλείει κρούσματα αδιαφάνειας, απάτης και διαφθοράς. Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 2 Νοεμβρίου στη χώρα μας για την κατάθεση νέου, βελτιωμένου σχεδίου δράσης, που θα αντιμετωπίζει ικανοποιητικά τις ανησυχίες για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαρινάκης από την πλευρά του πρόσθεσε ότι «Ο στόχος είναι εντός των επόμενων ημερών – εβδομάδων να ξεκινήσουν οι πληρωμές, ούτως ώστε με βάση το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα και αντιλαμβανόμαστε και την ένταση κάποιες φορές και την αγωνία τους, το κυριότερο, να πληρωθούν στην ώρα τους. Βασικά να το πούμε πιο σωστά, το ταχύτερο δυνατό. Και όλο αυτό, αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο, είναι και ένα επιχείρημα που δείχνει πόσο σύνθετη είναι όλη αυτή η άσκηση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Γιατί παράλληλα το κράτος πρέπει να κάνει τους σχετικούς ελέγχους για να πιάνει τους παραβάτες, τους «μη αγρότες» ή αυτούς, οι οποίοι ενώ είναι αγρότες ή κτηνοτρόφοι λάμβαναν πολλά παραπάνω ή παραπάνω εν πάση περιπτώσει, από όσα έπρεπε να λάβουν. Παράλληλα όμως να πληρώσει τους περισσότερους, τους πολλούς οι οποίοι πραγματικά πρέπει να πληρωθούν».

