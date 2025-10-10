Ασιατικές-αγορές:-Σε-αναζήτηση-κατεύθυνσης-με-οδηγό-την-τεχνολογία

Σε μεικτό έδαφος κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές την Παρασκευή (10/10), ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την κατάσταση της οικονομίας. Σημαντικότερη εξέλιξη η εκτόξευση των εταιρειών κατασκευαστών τσιπ της Νότιας Κορέας SK Hynix και Samsung Electronics που σημείωσαν ιστορικά υψηλά.

Πιο αναλυτικά, οι μετοχές της SK Hynix εκτινάχθηκαν κατά 10%, ενώ της Samsung Electronics αυξήθηκαν σχεδόν 6%, φτάνοντας νέα ρεκόρ, σύμφωνα με δεδομένα της FactSet.

Οι δύο εταιρείες αναμένεται να επωφεληθούν από μια συμφωνία μεταξύ της OpenAI και της Advanced Micro Devices (AMD), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία του Sam Altman μπορεί να αποκτήσει μερίδιο 10% στην AMD. Οι μετοχές της AMD εκτινάχθηκαν με αφορμή τα νέα και έχουν αυξηθεί πάνω από 40% μέσα στην εβδομάδα.

Οι μετοχές της Nvidia επίσης αυξήθηκαν κατά 2,6% αυτή την εβδομάδα, μετά από δηλώσεις του CEO Jensen Huang στο CNBC ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Ο Huang επιβεβαίωσε επίσης τη συμμετοχή της Nvidia στη χρηματοδότηση της startup τεχνητής νοημοσύνης του Elon Musk, xAI, δηλώνοντας πως είναι «ενθουσιασμένος για τη χρηματοδοτική ευκαιρία που ετοιμάζουν».

Ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, υποχώρησε κατά 0,33%, ενώ ο Topix μειώθηκε κατά 0,92%. Ο KOSPI της Νότιας Κορέας κέρδισε 0,66% μετά την επιστροφή από αργία. Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έπεσε 0,37%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,26%. Ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ έχασε 1%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας σημείωσε πτώση 1,01%.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών:

AXJO S&P/ASX 200 : 8.958,30 | -11,50 | -0,13%

: 8.958,30 | -11,50 | -0,13% HSI Hang Seng Index : 26.373,07 | -379,52 | -1,42%

: 26.373,07 | -379,52 | -1,42% KS11 KOSPI Index : 3.600,79 | +51,58 | +1,45%

: 3.600,79 | +51,58 | +1,45% N225 Nikkei 225 Index : 48.175,32 | -405,12 | -0,83%

: 48.175,32 | -405,12 | -0,83% NSEI NIFTY 50 : 25.286,10 | +104,30 | +0,41%

: 25.286,10 | +104,30 | +0,41% SSEC Shanghai: 3.907,947 | -26,025 | -0,66%

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν πτώση. Οι S&P 500 και Nasdaq Composite υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά της Πέμπτης, παίρνοντας μια «ανάσα» μετά τα προηγούμενα κέρδη, καθώς συνεχίζεται το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο ευρύς δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,28% κλείνοντας στις 6.735,11 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,08%, στις 23.024,63 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 243,36 μονάδες ή 0,52%, κλείνοντας στις 46.358,42 μονάδες.