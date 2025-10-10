Βιολάντα:-Άλμα-κερδοφορίας-για-την-τρικαλινή-μπισκοτοποιία-με-παρουσία-σε-40-χώρες-του-κόσμου

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της τρικαλινής μπισκοτοποιίας Βιολάντα.

Η ανάπτυξη του πελατολογίου και των υπηρεσιών της, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη πωλήσεων σε νέες αγορές, αποτελεί τη βασική στόχευση της τρικαλινής Βιολάντα, μιας εταιρείας – συνώνυμο της ποιοτικής παραγωγής μπισκότου.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα αλλά και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, η τρικαλινή μπισκοτοποιία διαθέτει μια ευρύτατη ποικιλία σχεδόν 200 προϊόντων, «διατηρώντας τη φήμη του ποιοτικού και ευρηματικού παραγωγού μπισκότων».

Με νέες δε επενδύσεις, αποκτά νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων.

Αύξηση πωλήσεων κατά 16,13% και άλμα κερδοφορίας κατά 51,80%

Το 2024 η μπισκοτοποιία με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων πέτυχε σημαντική αύξηση των οικονομικών της επιδόσεων, καθώς ο κλάδος των παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων βρήκε έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ ζήτηση για ελληνικά είδη αρτοσκευασμάτων καταγράφηκε και από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν πρόσφατα στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 37,579 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 32,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης καταγράφοντας αύξηση κατά 16,13%, ενώ τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 13,35 εκατ. ευρώ έναντι 10,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 5,54 εκατ. ευρώ από 4,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,99 εκατ. ευρώ από 2,87 εκατ. ευρώ το 2023, ενσωματώνοντας και την επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Τέλος, το 2024 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 3,32 εκατ. ευρώ από τα 2,19 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο κατά 51,80%.

Πρόσβαση σε πάνω από 6.500 σημεία σε 40 χώρες του κόσμου

Όπως επισημαίνει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση της μπισκοτοποιίας, «η δυναμική μας παρουσία στη διεθνή αγορά και η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, μας κατατάσσουν ανάμεσα στις επιχειρήσεις με μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα. Μέσω της οργανωμένης δομής των εξαγωγών μας, υπάρχουν κέντρα διανομής διεθνώς και αφορούν είτε τους ανά κράτος διανομείς μας, είτε αλυσίδες καταστημάτων λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ κτλ) που απευθείας προμηθεύονται κεντρικοποιημένα έχοντας έτσι πρόσβαση σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς».

Ειδικότερα, τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε 40 χώρες του κόσμου και δη σε Αγγλία, Αλβανία, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Καζακστάν, Καναδά, Κολομβία, Κόσοβο, Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Λιθουανία, Μάλτα, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Φιλιππίνες.

Μια ιστορία που ξεκινά από τα Τρίκαλα

Η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003 με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στη ζαχαροπλαστική μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με όραμα τη δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια και μπισκότα.

Η εταιρεία θεωρείται πλέον μια καταξιωμένη επιχειρηματική οντότητα κατέχοντας μια ευρύτατη ποικιλία 200 προϊόντων, τα οποία διανέμει σε όλη την Ελλάδα.

Η Βιολάντα διαθέτει σήμερα τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια. Το πρώτο και κεντρικό εργοστάσιο βρίσκεται στα Τρίκαλα στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 τμ όπου στεγάζονται οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών. Το δεύτερο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα. Το τρίτο εργοστάσιο Vitafree βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει ακόμη δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.