Βορίδης: Θα πω στην εξεταστική γιατί απολύθηκε ο Βάρρας – Έκανε ένα πολύ σοβαρό ατόπημα

«Ο κ. Βάρρας έκανε, κατά τη γνώμη μου, ένα πολύ σοβαρό ατόπημα», ανέφερε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορίδης μιλώντας την Παρασκευή στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας πως «όταν κληθώ στην εξεταστική θα πω γιατί απολύθηκε».

«Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξετάζει όλα και αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό την πολυπλοκότητα των πραγμάτων», σημείωσε ο κ. Βορίδης. «Στον διαγωνισμό που σηκώθηκε επί υπουργείας μου συμμετείχαν για πρώτη φορά δύο εταιρείες, ανοίγοντας τον ανταγωνισμό. Υπήρχαν παράπονα για την προκήρυξη από την Νeuropublic, της εταιρείας που υποτίθεται ότι εκπροσωπώ εγώ, η οποία προσφεύγει και στα δικαστήρια» συνέχισε. «Από αυτά που σας λέω, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι η παρανομία για την οποία με κατηγορούν;» αναρωτήθηκε ο κ. Βορίδης

«H παραίτηση Βάρρα έγινε το 2020 και οι καταγγελίες του έγιναν το 2024. Αυτό γεννά ένα ερώτημα. Αν ξέρεις παρανομίες που γίνονται το 2020, γιατί τις καταγγέλλεις το 2024;», είπε σε άλλο σημείο ο κ. Βορίδης.

Για την απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση Στυλιανίδη, ο κ. Βορίδης είπε: «Δεν μπορώ να σχολιάσω την επιλογή Σαμαρά για τον λόγο που δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση και τον χαρακτήρισε προσωπική επιλογή», ενώ σε ερώτηση για πιθανή επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι είναι υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής συναίνεσης. «Όσοι περισσότεροι στηρίζουν τις πολιτικές της κυβέρνησης τόσο το καλύτερο. Τα πρόσωπα έχουν τη σημασία τους, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχουν οι πολιτικές», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει κόσμος που θα ακολουθήσει τον κ. Σαμαρά αν ιδρύσει νέο κόμμα, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι δεν νομίζει πως η δεξιά ατζέντα της κυβέρνησης αφήνει χώρο. «Τα κόμματα δεν μπορούν να είναι προϊόντα προσωπικών επιλογών» πρόσθεσε.

Για την πιθανή επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι «πρόκειται απλά για μία ανακατανομή και μόνο στο εσωτερικό της Αριστεράς, μιας Αριστεράς που βρίσκεται σε ιδεολογικοπολιτική αποδρομή. Τι θα κάνει για τη μετανάστευση, τι λέει για τη φορολογία… Αυτά που υποστηρίζει σήμερα η Αριστερά έχουν ηττηθεί».

