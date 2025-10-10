Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – Παράταση για την «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων»

Παράταση ενός μηνός στην υποβολή αιτήσεων επιδότηση στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ έδωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Δεύτερη ευκαιρία» έχουν όσες επιχειρήσεις δεν πρόλαβαν να ετοιμάσουν τους φακέλους τους για τις επιδοτήσεις του προγράμματος «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, καθώς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε παράταση για την υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2025.

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 44 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε Αττική και Νότιο Αιγαίο (Περιφέρειες σε Μετάβαση) και τα υπόλοιπα 156 εκατ. ευρώ στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Επιχορήγηση μπορούν να λάβουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς ΚΑΔ με τουλάχιστον μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (ή ισοδύναμο) και τουλάχιστον ένα χρόνο λειτουργίας.

Η επιχορήγηση ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και φτάνει τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μια από τις τρεις προηγούμενες χρήσης της επιχείρησης. Το ύψος της επιδότησης φτάνει το 40% για τις επιχειρήσεις σε Αττική και Νότιο Αιγαίο και το 50% στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως πιστοποιήσεις, απόκτηση τεχνογνωσίας, σχεδιασμού συσκευασίας κλπ

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες προβολής, προώθησης & δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (1 θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης), β) έμμεσες δαπάνες.

Υποχρεωτική η αύξηση εξαγωγών

Σημειώνεται πως σε αυτό το πρόγραμμα επιδότησης είναι υποχρεωτική η αύξηση των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της επιχορήγησης σε διάστημα τουλάχιστον τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για παράδειγμα, αν το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι ίσο με 200.000 ευρώ, το 70% αυτής (πρόσθετο ποσό εξαγωγών) ισούται με 140.000 ευρώ. Διαφορετικά δηλαδή σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου των πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται στη δικαιούχο επιχείρηση ποινή.

Η αύξηση των εξαγωγών υπολογίζεται ως εξής: Συγκρίνονται τα τρία φορολογικά έτη, διακριτά με το έτος βάσης και υπολογίζεται κάθε φορά, τυχόν θετική διαφορά που επιτυγχάνεται. Αρνητική ή μηδενική διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πρόσθετου ποσού εξαγωγών. Για παράδειγμα, έστω ότι οι εξαγωγές του έτους βάσης (2024) ισούνται με 30.000 ευρώ και οι εξαγωγές του 2026 ισούνται με 45.000 ευρώ. Τότε το πρόσθετο ποσό των 15.000,00 € λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη του σχετικού στόχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται ποινή η οποία ισούται με τη διαφορά του στόχου από το συνολικό ποσό αύξησης εξαγωγών.