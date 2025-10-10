Η υπογεγραμμένη συμφωνία για το ολικό τέλος του πολέμου στη Γάζα – Όλα τα βήματα

Αντίγραφο της συμφωνίας που υπεγράφη στην Αίγυπτο από το Ισραήλ, τη Χαμάς και τους μεσολαβητές για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, έφερε στη δημοσιότητα ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Το έγγραφο, με τίτλο «Βήματα εφαρμογής για τον Πρόεδρο Τραμπ για έναν «Ολοκληρωμένο Τερματισμό του Πολέμου στη Γάζα»», περιγράφει λεπτομερώς τα στάδια της συμφωνίας, ξεκινώντας με την ανακοίνωση του Αμερικανού ηγέτη για «τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και ότι τα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν τα απαραίτητα βήματα για τον σκοπό αυτό».

SCOOP: this is the agreement document between Israel and Hamas under the title “Comprehensive End to the Gaza War” – including the signature of the mediators. More details of my story – at @kann_news pic.twitter.com/1qGPGFck7q — Gili Cohen (@gilicohen10) October 9, 2025

Το δεύτερο βήμα ορίζει ότι «ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως μόλις εγκριθεί από την ισραηλινή κυβέρνηση», η οποία συνεδριάζει αυτή τη στιγμή για να ψηφίσει τη συμφωνία, με όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να έχουν σταματήσει.

Το τρίτο βήμα προβλέπει την «άμεση έναρξη της πλήρους εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και αρωγής» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το τέταρτο αναφέρει ότι «οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα αποσυρθούν στις συμφωνημένες γραμμές σύμφωνα με τον χάρτη Χ που επισυνάπτεται στο παρόν και αυτό θα ολοκληρωθεί μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ και εντός 24 ωρών από την έγκριση της ισραηλινής κυβέρνησης».

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν θα επιστρέψουν σε περιοχές από τις οποίες έχουν αποσυρθεί, εφόσον η Χαμάς εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία».

Στο πέμπτο βήμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί «εντός 72 ωρών από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, που κρατούνται στη Γάζα θα απελευθερωθούν».

Ενώ δηλώνεται ότι όλοι οι ζωντανοί και νεκροί αιχμάλωτοι θα απελευθερωθούν κατά τη διάρκεια αυτού του 72ωρου διαστήματος, μία από τις υποπαραγράφους του πέμπτου βήματος απαιτεί «τη δημιουργία ενός μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών… σχετικά με τυχόν νεκρούς ομήρους που δεν ανακτήθηκαν εντός των 72 ωρών ή για τα λείψανα των κατοίκων της Γάζας που κρατούνται από το Ισραήλ».

«Ο μηχανισμός θα διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή εκταφή και απελευθέρωση των λειψάνων όλων των ομήρων. Η Χαμάς θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την εκπλήρωση αυτών των δεσμεύσεων το συντομότερο δυνατό», προσθέτει.

Η επόμενη υπορήτρα αναφέρει ότι «καθώς η Χαμάς απελευθερώνει όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα απελευθερώσει παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων σύμφωνα με τους καταλόγους των ακολούθων», ακολουθούμενη από μια άλλη υπορήτρα που δηλώνει ότι «η ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων θα γίνει σύμφωνα με τον μηχανισμό που συμφωνήθηκε μέσω των μεσολαβητών και μέσω της ΔΕΕΣ χωρίς δημόσιες τελετές ή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης».

Το τελευταίο βήμα που αναφέρεται αναφέρει ότι «θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας από εκπροσώπους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και άλλες χώρες, η οποία θα συμφωνηθεί από τα μέρη, για να παρακολουθεί την εφαρμογή με τις δύο πλευρές και να συντονίζεται μαζί τους».

