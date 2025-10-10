Καμμένος: Για μένα ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει, θα συζητούσα μαζί του – Η ΝΔ έχει πετύχει στην οικονομία

«Τα χρόνια τα οποία κυβέρνησε θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία – ό,τι κι αν πιστεύει κανείς – ότι κατάφερε να μείνει μόνος στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς να υπάρχει αντιπολίτευση», ανέφερε για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πάνος Καμμένος σε τηλεοπτική συνέντευξη στον Alpha που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (9/10). «Μπορώ να σας πω ότι τα θετικά του σημεία είναι πρώτα από όλα η πορεία της οικονομίας της χώρας. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι ισορροπίες που συνέχισε να κρατάει με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, αλλά και με μια εξωτερική πολιτική με την οποία δεν συμφωνώ».

«Σε αυτό που έχω αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», συνέχισε ο κ. Καμμένος, «είναι όσον αφορά την ίδια τη ΝΔ», κάνοντας λόγο για «σημιτοποίηση» της γαλάζιας παράταξης. «Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης ζουν τον χορό του Ζαλόγγου, σαν να αυτοκτονούν μόνα τους. Το ότι η κοινωνία δέχεται τέτοια πίεση με την ακρίβεια και η Αντιπολίτευση δεν μπορεί να το πάρει αυτό να το γκρουπάρει και να το κάνει πολιτική δύναμη, είναι πρόβλημα. Για μένα αυτό που λείπει είναι ένας ηγέτης».

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε:

«Θεωρώ ότι ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει δίνοντας και κυβερνητική προοπτική είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Για μένα πρέπει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική. Μαζί του είχα μόνο μια σύγκρουση για τις Πρέσπες, θεωρώ ήταν και το λάθος του, ήταν δώρο του Τσίπρα στον Μητσοτάκη. Η σχέση μου μαζί του είναι καλή σήμερα, μιλάμε μαζί. Πιστεύω ότι η κίνηση που έκανε, την έκανε σωστά αλλά αργά. Είχε αποδείξει ότι είναι μια προσωπικότητα που προέρχεται από την Αριστερά, αλλά μπορεί να διαχειριστεί εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος, μόνο αυτός μπορεί να δώσει την ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης».

«Το να βάλουμε κανόνες με τον Τσίπρα και να ζητήσει μια νέα συνεργασία σε επίπεδο διαμόρφωσης ενός μετώπου που μπορεί να ακολουθήσει ατζέντα που πιστεύω, εγώ θα το συζητούσα μαζί του. Όχι να πάω εγώ να γίνω στέλεχος του νέου κόμματος. Θα συνεργαζόμουν μαζί του μόνο με δικό μου κόμμα. Θα σας πω και κάτι: ο Τσίπρας μού είχε προτείνει να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα εμπλακώ με την πολιτική»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα σενάρια περί δικής του νέας καθόδου στην πολιτική, με τον Πάνο Καμμένο να σημειώνει πως δεν είναι για την «ήπια πολιτική», αλλά για «δυσκολότερες καταστάσεις που χρειάζεται να κάνουμε συνδυασμούς, κυβερνήσεις συνεργασίας όπου θα χρειαστεί να συγκρουστούμε».

«Είχα πει πριν λίγο καιρό ότι αν ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα, θα εμπλακώ γιατί θεωρώ ότι για ακόμα μια φορά θα πάει να κοροϊδέψει τον κόσμο της Δεξιάς στην Ελλάδα, όπως το 1993. Εγώ θα προτείνω σε όσους σκέφτονται να πάνε στο κόμμα Σαμαρά, να δουν την ομιλία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο Ολυμπιακό Στάδιο στις εκλογές του 1993, για να καταλάβουν ποιος ήταν ο Αντώνης Σαμαράς».

«Σέβομαι την προσωπική του τραγωδία, θέλω να το διαχωρίσω αυτό. Ο Σαμαράς σε πολιτικό επίπεδο θέλει να κάνει αυτό που έκανε πάντα: να πάρει μερίδιο της εξουσίας για να διαπραγματευτεί. Θέλει να πάρει 10-15 βουλευτές για να πάει μετά στον διάδοχο του Κυριάκου Μητσοτάκη και να του πει “θα μου δώσεις 5 υπουργεία για να σου δώσω ψήφο εμπιστοσύνης”. Πιστεύω θα το εκφράσει», όπως είπε.

Και συνέχισε λέγοντας:

«Θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό αυτήν τη στιγμή είναι τόσο ρευστό. Έχουμε πιθανό κόμμα Σαμαρά, πιθανό κόμμα Τσίπρα, έχουμε πιθανή διαδοχή Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΝΔ, έχουμε πιθανό κόμμα από την τραγική κυβερνητική αντιμετώπιση των Τεμπών. Η Καρυστιανού παλεύει για την κόρη της, ο Ρούτσι έκανε απεργία πείνας, μπορούν να μαζέψουν 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους. Το αίσθημα έλλειψης δικαιοσύνης μπορεί να δημιουργήσει νέες πολιτικές δυνάμεις».

