Καμμένος: Στα θετικά του Μητσοτάκη η οικονομία – Τι είπε για το κόμμα Τζούλη και τα σκουντήματα με Τσίπρα στα ατελείωτα «υπουργικά της Αριστεράς»

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον οποίο αναγνώρισε την επιτυχία του στην οικονομία, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη, για τον Αλέξη Τσίπρα ως τη μοναδική επιλογή για να εκφράσει την αντιπολίτευση αλλά και για τις ατελείωτες φιλοσοφικές συζητήσεις στα υπουργικά συμβούλια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις οποίες ο πρώην πρωθυπουργός τον σκούνταγε, μίλησε ο Πάνος Καμμένος το βράδυ της Πέμπτης.

Όπως είπε στην «Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ στον Alpha, «εγώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον γνώρισα ως συνυποψήφιο στην Β Αθηνών όταν πρωτοκατέβηκε. Με την οικογένειά του είχαμε στενούς δεσμούς, με τον Κωνσταντίνο είχαμε σχέση πατέρα-γιου. Με τον Κυριάκο δεν είχαμε ποτέ προσωπική σχέση. Θεωρώ ότι τα χρόνια που κυβέρνησε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατάφερε να μείνει μόνος στο πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Στα θετικά του σημεία είναι η πορεία της οικονομίας, το δεύτερο σημαντικό πιστεύω ότι είναι οι ισορροπίες με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και με μια εξωτερική πολιτική που δεν συμφωνώ. σε αυτό που έχω αντίθεση είναι η πασοκοποιήση της ΝΔ. Προς το κέντρο ήταν πάντα η ΝΔ, όταν έγινε το άνοιγμα προς τα δεξιά με εμένα τον Απόστολο Ανδρεουλάκο και τον Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μας είχε πει ότι η ΝΔ είναι μια μεγάλη παράταξη που έχει δεξιά και κεντρώα στελέχη. Άλλο τα κεντρώα στελέχη και άλλο οι υπουργοί Σημιτή με τους οποίους συγκρουστήκαμε»

«Αυτοκτονούν μόνοι τους στην αντιπολίτευση»

Με αφορμή, δε, την εκτίμησή του ότι στην αντιπολίτευση «είναι ο χορός του Ζαλλόγγου, λες και αυτοκτονούν μόνοι τους» καθώς «ενώ τα οικονομικά μεγέθη είναι εξαιρετικά, τα οικονομικά μεγέθη της οικογένειας είναι τραγικά. Αυτό όμως δεν βγαίνει στην κοινωνία σαν μια πράξη αντίστασης και να πει δεν έχω οξυγόνο. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να το γκρουπάρει και αυτό είναι πρόβλημα», ο Πάνος Καμμένος μίλησε για τον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι «ο μόνος που μπορεί να εμπνεύσει και να δώσει πολιτική προοπτική».

Ειδικά, μάλιστα, για το ΠΑΣΟΚ είπε ότι «δεν υπάρχει πια. Παρότι το αντιπαρατάχθηκα είχα στενό δεσμό με το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ του Βουνάτσου, του Σγουρίδη του Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Ήταν η ψυχή του ΠΑΣΟΚ και πλέον δεν υπάρχει αυτό. Ο Ανδρουλάκης με τους τόνους του έχει απωλέσει τους εκσυγχρονιστές του Σημίτη προς τη ΝΔ και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ προς άλλους χώρους. Είναι ένα άδειο κουφάρι με μια σημαία το ΠΑΣΟΚ».

«Ο Τσίπρας πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική»

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος υποστήριξε ότι «για μένα πρέπει να επιστρέψει στην πολιτική» περιγράφοντας τη «μια σύγκρουση που είχαμε για τις Πρέσπες. Αν δεν ψηφίζονταν η κυβέρνηση δεν θα πήγαινε με αυτές σε εκλογές, με τα 37 δισ. που είχε δίκιο ο Πολάκης, οι εκλογές μπορεί να κερδίζονταν οι εκλογές. Οι Πρέσπες ήταν δώρο του Τσίπρα στον Μητσοτάκη».

Κατά τον κ. Καμμένο «ο Τσίπρας είχε πατριωτική διακυβέρνηση πλην των Πρεσπών. Δεν είναι δογματικός με την έννοια ότι όταν κάνει μια συμφωνία προς όφελος της χώρας θα το κάνει και του έχω εμπιστοσύνη. Υπήρξε περίπτωση αριστερός πρωθυπουργός να κάνει συμφωνία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ;».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τη σημερινή του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πάνος Καμμένος είπε «μιλάμε και εγώ πιστεύω ότι η κίνηση που έκανε την έκανε σωστά αλλά αργά γιατί ο Τσίπρας είχε αποδείξει με την διακυβέρνηση της χώρας και τις σχέσεις που είχε, ότι ήταν μια προσωπικότητα από την αριστερά που μπορεί να διαχειριστεί την εξουσία. Είναι αυτός που μπορεί να δώσει την ελπίδα μιας νέας διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας ποτέ δεν ήταν ανώριμος όταν τον καλούσε η πατρίδα. Το Μπαρμπαρός τότε δεν μπήκε ούτε χιλιοστό στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως πρωθυπουργός έκανε ΚΥΣΕΑ και απελευθέρωση τους κανόνες εμπλοκής σε μένα και εγώ στους αρχηγούς. Οι Τούρκοι ήξεραν ότι αν έμπαινε το Μπαρμπαρός μέσα θα το βυθίζαμε και το είχαμε ανακοινώσει στο ΝΑΤΟ».

Ωστόσο συμπλήρωσε ότι «η τελευταία διαφωνία μας ήταν στη Βουλή για τις Πρέσπες με βαριές κουβέντες. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Το να βάλουμε κανόνες και να ζητήσει συνεργασία για γενικές πολιτικές κατευθύνσεις εγώ θα συζητούσα μαζί του όχι όμως να γίνω στέλεχος του κόμματος Τσίπρα. Για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα και σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει σύγκρουση με την Ευρώπη πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες και με διαφορετικούς. Ούτε εγώ άλλαξα ούτε εκείνος, η συνεργασία μας έγινε με σεβασμό των θεμάτων που επέλεξε ο καθένας. Με τον ίδιο τον Τσίπρα έχω καλή σχέση. Εγώ αντιπροεδρίες και θέσεις δεν διαπραγματεύτηκα Μου πρότεινε να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχθηκα. Δεν έχω δίψα για εξουσία και οφίτσια, αν μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα θα το κάνω»

Το κόμμα της συζύγου του

Ο Πάνος Καμμένος άφησε, ακόμα, ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη, λέγοντας «θα μπορούσε να μπει στην πολιτική, ίσως η λύση να ήταν αυτή (σ.σ. για την επιστροφή του στην πολιτική). Την έχει πειράξει που έφυγα από την ενεργό πολιτική. Θεωρώ ότι επειδή έχει ζήσει τις διεθνείς εμπειρίες και τις πολιτικές ίσως να ήταν η λύση αντί για έναν τοξικό παλαιό πολιτικό. Εγώ δεν θα της απαγορεύσω να το κάνει αυτό. Το σκέφτεται γιατί είναι πολύ σκληρή στη δουλειά της και δίνει τη μάχη με την ψυχή της».

Στην παρατήρηση, δε, ότι μπορεί να τον διαγράψει, εκείνος απάντησε «αφού με κρατάει 20 χρόνια με όλο τον πόλεμο που έχουμε φάει, δεν θεωρώ ότι θα με διαγράψει σε ένα κόμμα που θα συμμετέχει».

Στο πλαίσιο αυτό είπε, επίσης, ότι «όταν ανέστειλα τη λειτουργία των Ανεξάρτητων Ελλήνων είχα χρησιμοποιήσει τη λέξη αγρανάπαυση, τώρα είναι η λέξη εφεδρεία. Πολλές φορές λέω σε φίλους να παρακαλάτε να μην χρειαστεί να γυρίσω. Δεν είμαι για την ήπια πολιτική αλλά για καταστάσεις με συνεργασίες ή για να κρατήσουμε εθνικές γραμμές και να συγκρουστούμε. Θα εμπλακώ αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα γιατί θα προσπαθήσει να κοροϊδέψει τον κόσμο της Δεξιάς στην Ελλάδα, Το έκανε το 1993. Ο Σαμαράς αυτό που θέλει να κάνει δεν είναι μια ιδεολογική αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη με ατζέντα αντιwoke ή αντιμετανάστευση. Ο Σαμαράς θέλει να πάρει μερίδιο της εξουσίας για να διαπραγματευτεί, να πάρει 5-10 βουλευτές για να πάει στον διάδοχο του Μητσοτάκη ή τον ίδιο τον Μητσοτάκη και να ζητήσει υπουργεία».

«Παρότι έφυγα το 2019 και ανέστειλα τους ΑΝΕΛ, τις επαφές με όσους συμπορευτήκαμε δεν τις έχασα ποτέ. Κάποιοι είναι στη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ ή πουθενά. Μιλάμε τους ακούω και αν χρειαστεί να επανακινητοποιηθώ ξέρω ότι θα είναι δίπλα μου» πρόσθεσε ο Πάνος Καμμένος.

Σε ειδική ερώτηση, μάλιστα, πότε τοποθετεί χρονικά τις αποφάσεις του απάντησε «θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις, πιστεύω ότι θα εξελιχθούν μέχρι τον Φεβρουάριο»

Τα… σκουντήγματα στα υπουργικά συμβούλια ΣΥΡΙΖΑ

Ο Πάνος Καμμένος αποκάλυψε και άγνωστες ιστορίες από τα υπουργικά συμβούλια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας ειδική αναφορά στα… σκουντήγματα του Αλέξη Τσίπρα.

«Επειδή τους έζησα, το θέμα της αριστεράς είναι ιδιαίτερο. Αν κάτσουν σε ένα τραπέζι να μιλάνε μπορεί να μιλάνε 48 ώρες για ένα θέμα που λύνεται σε 10 λεπτά. Υπήρχαν υπουργικά συμβούλια που ξεκίναγε μια συζήτηση και ξεκινούσαν Φίλης και Σκουρλέτης και μπορούσε να κρατήσει 4 ημέρες. Με σκούνταγε τότε ο Αλέξης και τους έλεγα “αυτά μπορείτε να τα συζητήσετε στην Κουμουνδούρου, πρέπει τώρα να πάρουμε μια απόφαση”» περιέγραψε ο κ. Καμμένος.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ακόμα και αυτοί που φαίνονται ως ακραία στελέχη έχουν τη νοοτροπία της φιλοσοφικής συζήτησης και όχι της πολιτικής πρακτικής. Αυτό που λείπει είναι ένας ηγέτης που θα μπει μπροστά και θα πει “ωραίες οι συζητήσεις αλλά πάμε να πάρουμε την εξουσία”».

Δοθείσης της αφορμής αυτής παραδέχθηκε «δεν έκανα εγώ διαχείριση τρελών με κάποιους από τους βουλευτές των ΑΝΕΛ; Για να συμπληρώσεις ψηφοδέλτια βάζεις και ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Δεν περίμενα ότι αυτοί από την κεντροδεξιά θα πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, π.χ. δεν περίμενα να πάει ο Τέρενς Κουίκ που ήταν ο σκληρός της δεξιάς. Το 2015 ήταν επαναστατικό δικαιώ που εξελέγησαν αρκετοί. Ο Βαρουφάκης ήταν ένα λάθος που αντιληφθήκαμε σύντομα. Αν δεν υπήρχε το πρώτο εξάμηνο του 2015 δεν θα μπορούσαμε να ζητήσομε την παρέμβαση ΗΠΑ για να γλιτώσουμε από το σχέδιο Σόιμπλε»

«Θα μπορούσα να ψηφίσω τον Βελόπουλο»

Όπως είπε, επίσης, «το 2019 δεν πήγα καν να ψηφίσω, το 2023 πήγα από συνταγματική υποχρέωση, δεν θα ήθελα να πάω γιατί δεν υπήρχε κάτι που με εξέφραζε να το ψηφίσω. Εγώ είμαι πιο ΝΔ από τη ΝΔ αλλά δεν μπορώ να ψηφίσω τον Γεραπετρίτη και τον Φλωρίδη. Ψήφισα άκυρο το 2023. Τον Βελόπουλο θα μπορούσα να τον ψηφίσω αλλά δεν θεωρώ ότι έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στον πατριωτικό χώρο για να κυβερνήσει. Εγώ αν κατέβω χωρίς να πω τίποτα θα πάρω 5% και θα μπω στη Βουλή. Το 2026 θα είναι τέτοιες οι συνθήκες που οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ της αλλαγής της πορείας της χώρας. Μπορεί να ψηφίσω και τον ίδιο τον εαυτό μου»

«Συμφωνώ σε πολλά με τον Τραμπ – Καλώς εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία»

Ο Πάνος Καμμένος ρωτήθηκε και για τον Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι «πιστεύω στην πολιτική του. Εγώ το μετανιώνω που έκανα εμβόλιο για τον covid και στα παιδιά μου γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτόί που είναι εναντίων των εμβολίων και τους λέγαμε ψεκασμένους και τώρα δικαιώνονται με αιφνίδιους θανάτους όπως ο Τραμπ. Επίσης για τη woke ατζέντα: δεν γίνεται να μπαίνουν στον στρατό αξιωματικοί τραβεστί. Σέβομαι την διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση αλλά δεν μπορούν να παίρνουν παιδιά για υιοθεσία. Συμφωνώ και με την πολιτική του των ίσων αποστάσεων στα πεδία των συγκρούσεων. Θεωρώ ότι παράγει ειρήνη. Αν είναι στη θέση αυτή και ο μη γένοιτο χρειαστεί κάτι για την Ελλάδα θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα παρέμβει».

Κατά τον κ. Καμμένο «καλώς εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, την υποχρέωσαν να προστατεύσει τον ρωσικό πληθυσμό. Γιατί έγινε το ουκρανικό; Για να καταργηθεί ο Nord Stream 2 που θα έπαιρνε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία χωρίς να πληρώνει διόδια στους Ουκρανούς. Έβαλαν τον Ζελένσκι να δημιουργήσει κρίση με τη Ρωσία για να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία».

«Ήμουν 147 κιλά και τώρα είμαι 85»

Ο Πάνος Καμμένος αναφέρθηκε, τέλος, και στην αλλαγή στην εμφάνισή του λέγοντας «έκανα χειρουργείο γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσα να αναπνεύσω, ήμουν 147 κιλά και τώρα είμαι 85. Άρχισα να κάνω μια ζωή φυσική, έκοψα κρέας και ποτά, κάνω γυμναστική, τρέχω, κάνω καταδύσεις. Φτάνω μέχρι ψάρια. Δεν είμαι εντελώς αρνητής του κρέατος αλλά δεν θα παραγγείλω μια μπριζόλα. Η μεσογειακή διατροφή είναι ο λόγος της μακροβιότητας. Τρώω πολύ μικρές ποσότητες, το να φάω ένα αυγό το πρωί είναι το μάξιμουμ. Περπατάω δύο ώρες, κάνω πιλάτες, γυμναστική με βάρη. Δεν πιστεύω στα φάρμακα, τα φοβάμαι αυτά τα ενέσιμα».

«Βασικό είναι και το άγχος. Είχα να κοιμηθώ 2 ώρες συνεχώς για 5 χρόνια, είχα την ευθύνη του υπουργείου Άμυνας, εκλογές, διαχείριση υπουργών. Σε φτάνει σε ένα σημείο που θες να πεθάνεις. Θα εμπλακώ με την πολιτική αν δω ότι χρειάζεται παρέμβαση για τα παιδιά και τα εγγόνια Φοβάμαι την Ευρώπη, φοβάμαι ότι θα σκάσει οικονομικά, μπορεί και σε πόλεμο να μας βάλει» κατέληξε ο Πάνος Καμμένος.