ΧΑ: Κρίσιμο τεστ για τον ΓΔ στις 2106-2109 μονάδες – Στο επίκεντρο η υπέρβαση του καθοδικού χάσματος

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 278,9 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν σχεδόν από το ξεκίνημα την υπεροπλία μετά τις πρώτες αψιμαχίες και οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2104 μονάδων λίγο μετά τις 2.30μμ., με οδηγό τις τράπεζες και επιλεγμένα blue chips (Κύπρου, Cenergy, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΜΟΗ). Η αντίδραση των πωλητών στη συνέχεια, ιδιαίτερα στις δημοπρασίες, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν αισθητά τα κέρδη. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,01%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha Bank (+1,06%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,87%, η ΜΟΗ (+2,02%), η Cenergy (+2,43%), η Κύπρου (+1,53%), η ΔΕΗ (+2,39%), η Metlen (+0,94%) αλλά και η Performance Technologies (+10,06%), η Profile (+5,82%) και η Intralot (+0,86%, 40,3 εκ. τεμ.) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-0,67%), η ΕΕΕ (-0,31%), η Optima (-1,81%), o OTE (-0,88%), o Ελλάκτωρ (-1,16%), το Jumbo (-1,07%) και ο Τιτάν (- 1,08%). Απολογιστικά, 63 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Στο 66,4% αυξήθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τον Σεπτέμβριο από 65,4% προηγουμένως που ελέγχουν το 69,6% της κεφαλαιοποίησης.

Η αναρρίχηση πάνω από τις 2100 μονάδες του ΓΔ, τον φέρνει αντιμέτωπο με την αντίσταση του καθοδικού χάσματος των 2106-2109 μονάδων κατά την τεχνική ανάλυση. Από την υπέρβασή του ή μη, θα κριθεί η συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης.