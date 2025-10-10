intralot:-Εξόφληση-τραπεζικού-δανείου-230-εκατ.-δολαρίων-στις-ΗΠΑ

Την ολοσχερή εξόφληση τραπεζικού δανείου $230.000.000 στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 9 Οκτωβρίου 2025, η Intralot Inc., κατά 100% θυγατρική της στις ΗΠΑ, προέβη στην ολοσχερή εξόφληση, κατά κεφάλαιο, έξoδα και τόκους, του από 28 Ιουλίου 2022 Τραπεζικού Δανείου (Term Loan A) αρχικού ύψους $230 εκατομμυρίων από κοινοπραξία αμερικανικών τραπεζών, λήξεως 27 Ιουλίου, 2026 με διαχειριστή την Τράπεζα Keybank National Association των ΗΠΑ και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή.