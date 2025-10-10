intralot:-Όταν-το-“τελείωσε”-έγινε-“τρέξε-να-μπεις”

H αγορά του gaming σπάνια συγχωρεί, αλλά πάντα επιβραβεύει όσους επιστρέφουν με σχέδιο. Η Intralot, μετά τη συμφωνία εξαγοράς της Bally’s International Interactive, επανεμφανίζεται στο ταμπλό με 1,867 δισ. μετοχές, τιμή €1,17 και κεφαλαιοποίηση €2,185 δισ. Αυτό που πραγματικά με τραβά είναι η απόλυτη ανατροπή. Μια εταιρεία που πριν λίγα χρόνια πολλοί θεωρούσαν “τελειωμένη”, κατάφερε μέσα σε λίγες εβδομάδες να συγκεντρώσει €4,3 δισ. (!) από διεθνείς επενδυτές κύρους.

Αυτή είναι η νέα Intralot – ένας παγκόσμιος όμιλος gaming, lottery και online entertainment, με παραγωγική ισχύ, ρευστότητα και περιθώρια κερδοφορίας που θυμίζουν Nasdaq-listed operators.

Τα δε οικονομικά δεδομένα του νέου ομίλου είναι άκρως αποκαλυπτικά και εντυπωσιακά. Η νέα Intralot εμφανίζει σύμφωνα με το pro forma report πωλήσεις €1,085 δισ. και EBITDA €425 εκατ. για το δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο του 2025. Αν υπολογιστούν και οι συνέργειες ύψους €40,6 εκατ., η λειτουργική κερδοφορία ανεβαίνει στα €477,5 εκατ., με περιθώριο 43,5%. Στο περιβάλλον του online gaming και των λοταριών, τέτοια νούμερα συναντώνται μόνο σε πολυεθνικούς κολοσσούς.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώνονται στα €143,7 εκατ., ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές ξεπερνούν τα €400 εκατ. Κάθε ευρώ κέρδους μετατρέπεται σχεδόν σε ευρώ ρευστότητας. Αυτή η εικόνα θυμίζει ώριμη, σταθερή επιχείρηση, ικανή να αυτοχρηματοδοτεί επενδύσεις χωρίς να χρειάζεται εξωτερική στήριξη.

Η νέα Intralot παρουσιάζει ενεργητικό €3,47 δισ. και ίδια κεφάλαια €1,5 δισ., με καθαρό δανεισμό €1,58 δισ. Ο δείκτης Net Debt/EBITDA στο 3,3x δείχνει πως η χρηματοοικονομική ισορροπία έχει επιστρέψει, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το EBITDA interest coverage είναι >6x. Ακόμη καλύτερα, το Senior Secured Debt (εξασφαλισμένο χρέος πρώτης προτεραιότητας) περιορίζεται στις 2,9 φορές το EBITDA, που θεωρείται πολύ υγιές επίπεδο μόχλευσης για διεθνή εταιρεία gaming.

Το EBIT ξεπερνά τα €312 εκατ., όταν πριν λίγα χρόνια η εταιρεία πάλευε με αρνητικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μια ανατροπή που δύσκολα συναντάται σε ελληνική εισηγμένη.

Η εξαγορά της Bally’s International Interactive αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από κομβική. Η Intralot ενσωματώνει πλέον πλατφόρμες online gaming, iCasino και iLottery, αποκτώντας πρόσβαση σε αγορές με επαναλαμβανόμενα έσοδα και υψηλά margins. Ουσιαστικά, μετατρέπεται από πάροχο λύσεων για κρατικές λοταρίες σε τεχνολογικό πάροχο ψυχαγωγίας με διεθνή παρουσία.

Οι συνέργειες των €40,6 εκατ. ετησίως αφορούν πέντε άξονες: οργανωτικές συμπτύξεις, κοινές υπηρεσίες, εξορθολογισμό IT, ενοποίηση διοικητικών δομών και βελτιστοποίηση κόστους. Το κόστος υλοποίησης εκτιμάται μόλις στα €10–15 εκατ., κάτι που κάνει την απόδοση των synergies θεαματική ήδη από τον πρώτο χρόνο. Στην ουσία ο όμιλος αποκτά διπλό επιχειρηματικό μοντέλο: σταθερά κρατικά συμβόλαια (lotteries, terminal solutions, system management) και high-margin ψηφιακά streams μέσω της Bally’s. Αυτή η διαφοροποίηση ενισχύει τη σταθερότητα εσόδων και μειώνει την εποχικότητα, προσφέροντας προφίλ συγκρίσιμο με διεθνείς gaming-tech εταιρείες όπως η Entain και η Playtech.

Η μεταμόρφωση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η αγορά τοποθετήθηκε μαζικά. Στη δημόσια προσφορά των €429 εκατ. η ζήτηση ξεπέρασε τα €1,3 δισ., με συμμετοχή περισσότερων από 80 διεθνών funds. Να ξέρετε πάντως ότι ονόματα όπως Norges Bank, Blackstone, Millennium, Moore, Amundi και Discovery δεν εμφανίζονται τυχαία.

Παράλληλα, λίγες ημέρες πριν, η ομολογιακή έκδοση των €850 εκατ. συγκέντρωσε προσφορές άνω των €3 δισ. Συνολικά δηλαδή η Intralot, με κεφαλαιοποίηση €2,17 δισ., θα μπορούσε να σηκώσει €4,3 δισ. από την παγκόσμια αγορά. Την διπλάσια δηλ αξία από αυτή που έχει τώρα στο ταμπλό. Αυτό αποτελεί τεράστιο επενδυτικό alert. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν κεφάλαια τέτοιου βεληνεκούς στοιχηματίζουν, έχουν διαβάσει μπροστά την ιστορία. Και η ιστορία τώρα μόλις έχει ξεκινήσει να γράφεται.

Ποιο είναι το περιθώριο ανόδου της μετοχής;

Με EBITDA €477 εκατ. (μαζί με τις συνέργειες) και EV/EBITDA μόλις 4,5x βάσει της τρέχουσας αποτίμησης (€2,18 δισ. κεφαλαιοποίηση + €1,58 δισ. καθαρό χρέος = EV €3,76 δισ.), η Intralot παραμένει σοβαρά υποτιμημένη έναντι των διεθνών ομίλων του κλάδου. Η Entain διαπραγματεύεται στο 7,2x, η Flutter στο 8,5x, ενώ η Evolution Gaming ξεπερνά τις 10 φορές.

Ακόμη και με ένα πολύ συντηρητικό ανέβασμα στο 6,0x, η αποτίμηση της Intralot θα άγγιζε τα €2,86 δισ., δηλαδή περίπου €1,53 ανά μετοχή ή +30% πάνω από την τρέχουσα τιμή. Σε πλήρη όμως αξιοποίηση συνεργειών και αύξηση ταμειακών ροών, το δίκαιο εύρος αποτίμησης μπορεί να κινηθεί στα €1,80–€2,00 ανά μετοχή, δηλαδή κεφαλαιοποίηση €3,4–3,7 δισ.. Και όλα αυτά, πριν καν συνυπολογιστεί η οργανική ανάπτυξη του interactive gaming ή τα νέα κρατικά συμβόλαια που βρίσκονται σε προετοιμασία.

Το σημαντικότερο είναι το momentum. Η δημόσια προσφορά και το ομολογιακό άνοιξαν τις πόρτες σε νέα κεφάλαια και σε επενδυτές που βλέπουν στην Intralot ένα αφήγημα δυναμικής ανάπτυξης με διεθνές αποτύπωμα.

Διαγραμματικά, το σημείο-κλειδί είναι στα €1,30. Αν υπάρξει ανοδική διάσπαση με ισχυρό όγκο συναλλαγών, ο δρόμος ανοίγει για τιμές πάνω από τα €1,50 και προς τη ζώνη αντίστασης των €1,72, όπου εντοπίζεται και το ύψος του σχηματισμού “Cup and Handle”.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

October 10, 2025