metlen:-Τι-κερδίζει-απο-το-ντιλ-με-Καράτζη-στην-αποθήκευση-ενέργειας

Την προσθήκη στο portfolio του ομίλου μιας από τις μεγαλύτερες μπαταρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνολικής ισχύος 330 MW/790 ΜWh και μπάτζετ 170 εκατ. ευρώ, συνεπάγεται για τη Metlen η συμφωνία με την Karatzis Group, ενισχύοντας τη προσπάθεια να ανακυρηχθεί σε πολυεθνικό παίκτη στο χώρο.

Σαν κίνηση έρχεται σε συνέχεια άλλων δύο πρόσφατων deal, της συμφωνίας με την Jinko Solar για έργα ισχύος άνω των 3GWh σε Χιλή και Ευρώπη, και την απόκτηση από τη Glenfarne χαρτοφυλακίου υπό ανάπτυξη μπαταριών χωρητικότητας 1.610 MWh, μαζί με χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών 588 MW.

Κεντρική επιδίωξη της M Renewables, του πράσινου βραχίονα της Μetlen, είναι να έχει «βάλει στην πρίζα» μέχρι τα τέλη του έτους συστήματα αποθήκευσης 1,6 GWh διεθνώς και σε ένα χρόνο από σήμερα συνολικής ισχύος πάνω από 3 GWh, τόσο για λογαριασμό πελατών της όσο και στο πλαίσιο του ακολουθούμενου τα τελευταία χρόνια asset rotation.

Του μοντέλου δηλαδή με το οποίο τα έσοδα από τα έργα που πουλάει, «αιμοδοτούν» νέα projects, έτσι ώστε τα κεφάλαια να ανακυκλώνονται και το παγκόσμιο πράσινο portfolio της, που σήμερα ξεπερνάει τα 12 GW, να είναι στην ουσία αυτοχρηματοδοτούμενο.

Το τρίτο κατά σειρά deal που ανακοινώθηκε χθες αφορά την δημιουργία κοινοπραξίας για την ανάπτυξη και διαχείριση μιας αυτόνομης (standalone) μπαταρίας, ισχύος 330 MW/790 ΜWh στη Θεσσαλία, τη μεγαλύτερη του είδους της στην Ελλάδα και εντάσσεται στη στρατηγική που είχε παρουσιάσει ο όμιλος τον Απρίλιο στο Capital Markets Day της Metlen του Λονδίνου.

Το deal είχε στην ουσία προαναγγείλει από τον Ιούνιο ο Εκτελεστικός Διευθυντής της M Renewables Νίκος Παπαπέτρου, όταν σε ειδική παρουσίαση για τα σχέδια του ομίλου στις μπαταρίες, είχε αναφέρει πως ένα 20-25% της νέας αυτής ισχύος των 3 GWh, θα αφορά αμιγώς ελληνικά έργα. Στη περίπτωση του θεσσαλικού project, η ισχύς αντιστοιχεί στο 26% του συνόλου.

Εχει τη σημασία του ότι οι μπαταρίες που αναπτύσσει διεθνώς ο όμιλος είναι όλων των ειδών, στη λογική η εταιρεία να είναι παρούσα σε όλα τα είδη αποθήκευσης και με μεγάλη γεωγραφική διασπορά: Από standalone, «behind the meter» που συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά και στις οποίες αποθηκεύεται μέρος της παραγωγής των ηλιακών σταθμών, αλλά και μπαταρίες σε πάρκα οι οποίες απορροφούν ενέργεια και από το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς επίσης υβριδικά έργα.

Σήμερα η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη ως καθετοποιημένος όμιλος σε συνολικά 14 χώρες, ενώ διατηρεί παρουσία σε επιπλέον 10 χώρες. Στη Βρετανία για παράδειγμα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο με μερίδιο 30% στην αποθήκευση.

Το μέλλον και η ενέργεια τη κατάλληλη στιγμή

Το μόνο βέβαιο είναι ότι παιχνίδι γύρω από τις μπαταρίες, το ιερό δισκοπότηρο της πράσινης μετάβασης, χωρίς τις οποίες το στοίχημα για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα θα μείνει στα χαρτιά, γίνεται όλο και πιο σύνθετο.

Και το μέλλον δεν θα ανήκει σε εκείνον που παράγει την περισσότερη ενέργεια, όπως λένε πηγές του ομίλου, αλλά σε εκείνον που ξέρει να τη διαχειρίζεται και να τη διαθέτει την κατάλληλη στιγμή. Στο πλαίσιο αυτό, οι μπαταρίες (BESS) λειτουργούν ως κρίσιμος μηχανισμός ενεργειακής εξισορρόπησης, επιτρέποντας την αποθήκευση όταν η τιμή είναι χαμηλή και την απόδοση όταν η ζήτηση κορυφώνεται.

Κατά τη περυσινή χρονιά η Metlen ολοκλήρωσε έργα 0,7 GWh, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο συμφωνιών για projects τρίτων δυναμικότητας 2,2 GWh, και κατά το α’ εξάμηνο του 2025, προχώρησε στη κατασκευή μπαταριών 48 MW στην Ελλάδα στο πλαίσιο έργων που προκρίθηκαν από τους διαγωνισμούς της ΡΑΑΕΥ. Εργα που έχουν «κλειδώσει» λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το παράδειγμα της Χιλής

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές διεθνώς και έχει ήδη μπει στη 2η φάση της πράσινης μετάβασης, όπου λόγω των μπαταριών, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι σταθερή και δεν υπάρχουν απότομες διακυμάνσεις (base load φορτία).

Στην Ελλάδα, ζούμε ακόμη το τέλος της 1ης φάσης, δηλαδή τη μονοκαλλιέργεια των φωτοβολταϊκών, με πληθώρα περικοπών και έντονη αστάθεια. Στη Χιλή βρίσκονται πολύ πιο μπροστά όχι μόνο από εμάς αλλά και από πλειάδα ευρωπαϊκών αγορών.

Στη λατινοαμερικανική αγορά, όπου η M Renewables φαίνεται να έχει περισσότερη δουλειά παρά ποτέ, χάρη στις μπαταρίες, οι «ηλιακές ώρες» υποκαθιστούν όλο και περισσότερες «θερμικές» (παραγωγή δηλαδή από συμβατικές θερμικές μονάδες), με τη χώρα να φτάνει σε εγκατεστημένη ισχύ αποθήκευσης τις 10 GWh μέχρι τα τέλη του έτους.

Στην αγορά αυτή, που θεωρείται από τα καλύτερα παραδείγματα διεθνώς, οι μπαταρίες είναι συγκεντρωμένες στον Βορρά και τα αιολικά πάρκα στο Νότο, η ενεργειακή μετάβαση «τρέχει» από το 2016 και οι περικοπές (με ποσοστά 40%) μαζί με τις αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν τέσσερα χρόνια νωρίτερα απ’ ό,τι στην Ευρώπη.

Στα αρχικά της βήματα, η αποθήκευση δεν ήταν εύκολος κλάδος, καθώς η τεχνολογία ήταν πολύ λιγότερο ώριμη, ωστόσο έκτοτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραστικά, την τελευταία διετία το κόστος των μπαταριών έχει γίνει εξαιρετικά ανταγωνιστικό και τα οικονομικά υλοποίησης των έργων έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Ταυτόχρονα, τα trends θέλουν να έρχεται η ώρα των μεγαλύτερης διάρκειας μπαταριών, ακόμη και των 6ωρης διάρκειας, οι αποδόσεις των οποίων είναι πολύ υψηλότερες, όμως αντίστοιχα υψηλά είναι και τα κόστη, τα οποία μπορούν να αντέξουν μόνο ισχυροί καθετοποιημένοι παίκτες.