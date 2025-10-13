Ανοδικές-τάσεις-στις-ευρωαγορές-με-ώθηση-από-μεταλλευτικές-εταιρείες-και-αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι ευρωαγορές ανοίγουν σε θετικό έδαφος τη Δευτέρα (13/10), με τις μεταλλευτικές εταιρείες να ηγούνται της ανόδου, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα εμπορική ένταση που αναπτύσσεται μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,46% και διαμορφώνεται στις 566,78 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,49% στις 24.384,57 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,16% στις 9.442,15 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται ανοδικά κατά 0,67% και διαμορφώνεται στις 7.970,85 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο κατά 0,51% και διαμορφώνεται στις 42.005,50 μονάδες, ο ισπανικός IBEX ανεβαίνει κατά 0,69% στις 15.592,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,34% και διαμορφώνεται στις 8.197,07 μονάδες.

Οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου σημείωσαν αρχικά σημαντικά κέρδη, με τη Fresnillo να ενισχύεται κατά 5,7%, την Aurubis να καταγράφει άνοδο 3,6% και την Anglo American να προσθέτει 1,9%, μετά την απειλή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για νέο κύμα αυξήσεων δασμών, με στόχο να «αντισταθμίσει οικονομικά» τους νέους περιορισμούς στις εξαγωγές που επέβαλε η Κίνα στα ορυκτά σπάνιων γαιών.

Η Κίνα ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η άμυνα και οι ημιαγωγοί. Σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή (12/10), ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται τελικά να μην υλοποιήσει την απειλή του, σημειώνοντας ότι οι εμπορικές σχέσεις με την Κίνα «θα είναι όλες εντάξει».

Την ίδια ώρα, η Lloyds Bank ενισχύεται κατά 1,5%, αφού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα διαθέσει επιπλέον 800 εκατομμύρια λίρες (1,07 δισ. δολάρια) για αποζημιώσεις που σχετίζονται με το σκάνδαλο παραπλανητικής πώλησης χρηματοδοτήσεων αυτοκινήτων. Η βρετανική τράπεζα — της οποίας η θυγατρική Black Horse είναι η μεγαλύτερη εταιρεία χρηματοδότησης αυτοκινήτων στη χώρα — έχει ήδη δεσμεύσει 1,2 δισ. λίρες για τον ίδιο σκοπό.

Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες κινούνται, επίσης, ανοδικά κατά 0,9%, με τη Renault να σημειώνει άνοδο 1,6%, τη Stellantis 3,2% και τη Mercedes-Benz 0,9%. Οι εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται στις πέντε μεγαλύτερες παγκοσμίως που αντιμετωπίζουν αγωγές στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου για φερόμενη χρήση «συστημάτων παρακάμψεως» των ορίων εκπομπών ρύπων ντίζελ κατά τη διάρκεια δοκιμών.

Στη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, που επανεκλέχθηκε την Παρασκευή έπειτα από την παραίτησή του στις 6 Οκτωβρίου, παρουσίασε τη νέα του κυβέρνηση, με το Roland Lescure να αναλαμβάνει υπουργός Οικονομικών. Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό εντός της ημέρας, ενόψει της σχετικής προθεσμίας του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.