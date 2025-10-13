Βαρύ το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνέντευξη Τσίπρα – Στην Πολιτική Γραμματεία η επόμενη μέρα του κόμματος

Βελούδινο μεν, αλλά οριστικό φαντάζει το διαζύγιο ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς τα όσα ειπώθηκαν από τον πρώην πρόεδρο του κόμματος στην πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του έχουν αποκρυσταλλώσει κάπως το εσωκομματικό τοπίο.

Μολονότι στη δήλωση της παραίτησής του ο πρώην πρωθυπουργός έσπευσε ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ «δεν είμαστε αντίπαλοι», εντούτοις το κλίμα μεταξύ των στελεχών παραμένει βαρύ κυρίως λόγω της αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα της Κουμουνδούρου. Ήδη, η αποστροφή του κ. Τσίπρα ότι «ήταν μια σχέση ζωής, αλλά έχει κλείσει», έχει αναζωπυρώσει την εσωκομματική συζήτηση, καθώς επίκειται να συνεδριάσουν για το θέμα και τα κομματικά όργανα.

Στην Πολιτική Γραμματεία ο… Τσίπρας

Ήδη, με την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, αιχμές για νέα διάσπαση άφησε σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ζητώντας από τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Το ίδιο αίτημα κατέθεσε και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ενώ η Κουμουνδούρου προσανατολίζεται να ορίσει τη σχετική συνεδρίαση στα μέσα της εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, απαντώντας εμμέσως στον Παύλο Πολάκη, ο Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε σχετικά με όσους χαρακτηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα διασπαστή, πως «διαφωνώ κατηγορηματικά με τέτοιες θέσεις και τέτοιες διατυπώσεις. Ο Αλέξης ήταν ένας από εμάς, είναι ένας από εμάς και θα παραμείνει ένας από εμάς στις απόψεις, στις αξίες, στη στάση ζωής, στη θεώρηση της πολιτικής». Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, «ο Αλέξης Τσίπρας δεν αντιλαμβάνεται την από εδώ και πέρα πορεία του ως αντιπαραθετική με τους συντρόφους του ως τώρα. Μάλιστα, αναφέρει ότι ίσως σύντομα συναντηθούμε».

«Κάθε λέξη στην πολιτική μετράει και ιδίως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές μετράει ακόμα πιο πολύ. Με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι και θα είμαστε σύντροφοι, προφανώς δεν θα είμαστε αντίπαλοι και προφανώς δεν θα γίνουμε εχθροί» συνέχισε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και κατέληξε: «το γεγονός ότι δεν έχουμε κοινή πορεία δεν σημαίνει ότι θα έχουμε συγκρουσιακή πορεία ή αντίθετη διαδρομή. Οι πορείες μας μπορούν να είναι παράλληλες και εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει».

Εν τω μεταξύ, με μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, αναφέροντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη του είπε πως μια φοιτήτρια της Σορβόνης του παραπονέθηκε πως στις ομιλίες στη Βουλή δεν μπορεί να ξεχωρίσει τους δεξιούς από τους αριστερούς. Αν δεν μπορεί να ξεχωρίσει πχ την Σοφία Βούλτεψη από τη Σία Αναγνωστόπουλου (για να μην αναφέρω βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ) και τσουβαλιαζει το σύμπαν με τη λογική του «και οι 300 είναι ίδιοι, τότε το πρόβλημα είναι δικό της κι όχι των βουλευτών της Αντιπολίτευσης. Ε, όχι δεν είμαστε όλοι ίδιοι», κατέληξε η κυρία Ακρίτα.

Το βάρος στο βιβλίο

Από πλευράς της Αμαλίας, ωστόσο, το κέντρο βάρους της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα ρίχνεται στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, στο οποίο ο ίδιος έκανε εκτενή αναφορά στην συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών, προαναγγέλοντας προσεχώς νεότερα για το περιεχόμενό του.

Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «το βιβλίο αυτό είναι για μένα ένα χρέος απέναντι στην ιστορία. Αλλά και μια προσωπική ανάγκη να μιλήσω για όλα όσα έγιναν, μικρά και μεγάλα, σε μια δύσκολη πολιτική διαδρομή, για τα οποία έχουν μιλήσει σχεδόν όλοι εκτός από εμένα που ήμουν πρωταγωνιστής. Να φωτίσω όλες τις πτυχές της δραματικής περιόδου 2015-2019, γνωστές, λιγότερο γνωστές, και άγνωστες. Και να απαντήσω με γεγονότα, στοιχεία, ντοκουμέντα, στην πρωτοφανή κακοποίηση, διαστρέβλωση και δολοφονία της αλήθειας, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, για μια κρίσιμη περίοδο της πατρίδας μας».

Ταυτόχρονα, για τον Αλέξη Τσίπρα το βιβλίο του συνιστά «χρέος και απέναντι στους πολίτες. Με την κρίση καταστράφηκαν ή απαξιώθηκαν ζωές, έπεσε δραματικά το βιοτικό επίπεδο, έκλεισαν επαγγελματικοί ορίζοντες, πλήρωσαν βαρύ τίμημα οικογένειες. Οφείλουμε να μιλήσουμε σε αυτές και αυτούς. Να πούμε την αλήθεια. Και για τις επιλογές μας. Και αυτοκριτικά όταν χρειάζεται. Να πούμε την αλήθεια και για τις επιλογές των ανθρώπων του παλαιού συστήματος. Ξέρετε, αυτών των αποτυχημένων που δίνουν, ακόμη και σήμερα, μαθήματα».

Στο πλαίσιο αυτό, τα αποκαλυπτήρια του νέου βιβλίου θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες, οπότε θα ανακοινωθεί από τον εκδοτικό οίκο ο τίτλος του βιβλίου, ο οποίος κατά πληροφορίες, θα είναι σύντομος, αλλά αρκετά δηλωτικός του περιεχομένου του, το οποίο αναπτύσσεται σε περίπου 700 σελίδες.