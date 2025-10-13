Γιατί αποφάσισε ο Μητσοτάκης η ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη να περάσει στο υπ. Εθνικής Άμυνας – Τα μηνύματα που στέλνει

Η απόφαση να μπει μια τάξη στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά τη λήξη της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι ελήφθη στο Μέγαρο Μαξίμου την περασμένη εβδομάδα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι τον τελικό λόγο για τη συντήρηση και την προστασία του μνημείου, υπερβαίνοντας τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, θα πρέπει να έχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι και το πιο σχετικό λόγω της Προεδρικής Φρουράς. Προς τούτο μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε σχετική συνεννόηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Δένδια.

Στον δρόμο προς τις κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει μια στρατηγική απόφαση, σύμφωνα με συνεργάτες του. Να στοχεύσει το επικοινωνιακό μήνυμα της κυβέρνησης σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που εμφανίζεται διατεθειμένο να ακούσει τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, πολιτικές θα ασκούνται για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά η στόχευση πρωτευόντως θα αφορά το παραδοσιακό εκλογικό κοινό της ΝΔ που συνέθεσε το 40% των εκλογών του 2019 και του 2023.

Σύμφωνα με την ανάλυση στο πρωθυπουργικό κέντρο, μεγάλο μέρος αυτών των πολιτών δεν θέλουν την αναρχία στον δημόσιο χώρο, ούτε τον ευτελισμό συμβόλων, όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης. Και ενώ σέβονται πλήρως τον αγώνα ενός πατέρα για το παιδί του, αποστρέφονται την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον δημόσιο χώρο όλο το προηγούμενο διάστημα.

Βεβαίως, το βάρος για την κυβέρνηση πλέον πέφτει στην εφαρμογή της διακηρυγμένης πρόθεσης. Η νομοθετική ρύθμιση που ήδη ετοιμάζεται στο Μέγαρο Μαξίμου και θα έρθει τις επόμενες μέρες θα αίρει το καθεστώς «σπασμένων» αρμοδιοτήτων γύρω από τον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη, αν και η ευθύνη της φύλαξης θα παραμείνει στην ΕΛΑΣ. Κοινώς, δεν θα βγουν… άρματα μάχης για να υπερασπιστούν το μνημείο, όπως υπαινίχθηκαν στελέχη της αντιπολίτευσης, αλλά και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε για «τραμποποίηση», κάνοντας αναλογία με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες ως τόπος μνήμης όσων πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας αλλά και όσων μας ενώνουν και πρέπει να μας ενώνουν μπροστά σε υπαρξιακούς για την πατρίδα κινδύνους. Είναι καιρός να το αφήσουμε έξω από την πολιτική διελκυστίνδα της καθημερινότητας που θολώνει και μικραίνει τη μνήμη δημιουργώντας περιττούς και τεχνητούς διχασμούς», έγραψε με νόημα χθες στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. «Είναι τα μνημεία, όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη, τόπος για κάθε είδους διαμαρτυρία; Η απάντηση για εμάς είναι ξεκάθαρη και είναι όχι!», επεσήμανε στο ίδιο μήκος κύματος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Στον δρόμο προς τη συσπείρωση δυνάμεων της ΝΔ και με δεδομένο το περιβάλλον πολιτικού κατακερματισμού, ο κ. Μητσοτάκης θα επιδιώξει με πολιτικές και επικοινωνιακές παρεμβάσεις να υπενθυμίσει τις βασικές αρχές, επί των οποίων ψηφίστηκε η ΝΔ δύο φορές το 2019 και το 2023. Με δεδομένο και τον μεγάλο αριθμό αναποφάσιστων σε κάθε δημοσκόπηση που προέρχονται κατά βάση από τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης αναζητεί τρόπους να «ξαναμιλήσει» σε ένα κοινό που στήριξε τη ΝΔ, αλλά πλέον παίρνει απόσταση από αυτήν, χωρίς όμως να κλείνει οριστικά την πόρτα.