    Monday, October 13

    Δημοσκόπηση GPO: Μπροστά 13,2% η ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

    Πολιτική
    Ξεκάθαρο παραμένει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ με τη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά FM να δίνει 28,6% στην εκτίμηση ψήφου για το κυβερνών κόμμα.

    Δεύτερο με διαφορά 13,2% είναι το ΠΑΣΟΚ (15,4%) ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,5% το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

    Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ κινείται στο 24,4% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,2%, η Ελληνική Λύση με 9,9% ενώ στην τέταρτη ισοβαθμούν η Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ με 7,5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στο 4,6%, με 2,7% η Φωνή Λογικής, με 2,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, με 2,1% το ΜεΡΑ25 και με 1,5% η Νέα Αριστερά.

    Στην ίδια δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα αν η ίδρυση κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό με το 74,1% να απαντά όχι και μάλλον όχι και το 23,9% ναι ή μάλλον ναι. Στο ίδιο ερώτημα για τυχόν κόμμα Σαμαρά το ποσοστό του όχι/μάλλον όχι είναι στο 78,1% και του ναι/μάλλον ναι στο 19,8%.

    Στο ερώτημα, δε, πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίζατε το κόμμα Τσίπρα, το 78,4% απαντά λίγο ή καθόλου ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90,3% για το κόμμα Σαμαρά.

