Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δυστυχώς δεν έγιναν αποδεκτές – Κάποια από όσα είπαμε «ενόχλησαν» πολύ

«Πριν έναν χρόνο ολοκληρώθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως σέβομαι την ετυμηγορία των μελών και φίλων μας και στηρίζω τον Πρόεδρο που εξελέγη», αναφέρει σε ανάρτηση στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, όπου επανεξελέγη πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για έναν έντιμο αγώνα για την Αλλαγή, με αξίες, με ιδέες, με αξιοπρέπεια, με καινοτόμες πολιτικές προτάσεις, χωρίς διχασμούς, χωρίς προσωπικές σκοπιμότητες. «Μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις. Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές. Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα. Έχω μάθει το πόσο σημαντικό είναι να συνομιλείς καθημερινά με τους πολίτες, όπως είπε ο ποιητής “ήσυχα κι απλά”. Έχω μάθει τη σημασία της αυτοκριτικής».

«Σίγουρα λοιπόν στην πορεία αυτή έγιναν λάθη. Σίγουρα κάποια από όσα είπαμε «ενόχλησαν» πολύ. Και έδωσαν ευκαιρία για ολομέτωπες επιθέσεις εναντίον όσων πάλεψαν για την αλλαγή, από την κυβέρνηση και τα κατεστημένα που τη στηρίζουν», υπογραμμίζει στη συνέχεια ο κ. Δούκας, ενώ σε άλλο σημείο της ανάρτησής του σημειώνει:

«Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό, πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. ΕΝΩΝΟΥΜΕ. ΤΟΛΜΑΜΕ.

