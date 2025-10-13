ΕΛΒΕ:-Στις-23-Οκτωβρίου-η-αποκοπή-του-μερίσματος-0,38-ευρώ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΒΕ ΑΕ ” γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της απόφασης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4ης Σεπτεμβρίου 2025 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη χρήσης ποσού 800.000 ευρώ και από τα κέρδη προηγουμένων χρήσεων ποσού 523.000 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ 1.323.000 που αντιστοιχεί σε 0,40 ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,02 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,38 Ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.” (ATHEXCSD) την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2025. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ” ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ”.

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.