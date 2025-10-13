Ευρωπαϊκή-Υπηρεσία-Καταπολέμησης-Απάτης-(olaf):-Τι-έψαχνε-να-βρει-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Olaf) προκειμένου να ελέγξει τις πληρωμές του Οργανισμού για τη δωδεκαετία 2014-2025.

Με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα - τον ελληνικό οργανισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές ζήτησαν να λάβουν γνώση του οργανογράμματος του οργανισμού, στοιχεία για τους επικεφαλής των διαφόρων διευθύνσεών του, τα διατελέσαντα μέλη στα διοικητικά συμβούλια, σε βάθος δεκαετίας καθώς και τις υπογραφείσες συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιώτες.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών μπήκαν επίσης πιθανά γεωγραφικά δεδομένα που διατηρούνται στον Οργανισμό για γεωτεμάχια που μπορεί να έχουν δηλωθεί ως βοσκοτόπια αλλα΄και διαδικασίες ελέγχων για τις καταβολές επιδοτήσεων.

Πιθανή καθυστέρηση επιδοτήσεων

Επιπλέον, πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο σημειώνουν ότι με δεδομένο ότι ο έλεγχος μπορεί να κρατήσει αρκετές μέρες αυτό μπορεί να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα, εξηγούσαν σχετικές πηγές.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές για τις οφειλές του 2024, δύο προγράμματα για τη μελισσοκομία και τον οίνο, οι πληρωμές για τη βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, καθώς και οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά και τις ζωοτροφές είχαν φτάσει στην τελική ευθεία.