Η-Γερμανία-οδεύει-προς-νέο-ρεκόρ-πτωχεύσεων

Ο αριθμός των εταιρικών πτωχεύσεων στη Γερμανία αυξάνεται. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός των πτωχεύσεων που κατατέθηκαν τον Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 10,4% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, η αύξηση ήταν μόνο ελαφρώς χαμηλότερη, στο 11,6%.

Τα τελικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τον Ιούλιο- έναν μήνα κατά τον οποίο 2.197 γερμανικές εταιρείες υπέβαλαν αιτήσεις πτώχευσης- δείχνουν μάλιστα αύξηση κατά 13,4%, από ό,τι ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι εταιρείες που επηρεάστηκαν περισσότερο είναι στους κλάδους των μεταφορών και της αποθήκευσης, με τα στοιχεία να υποδηλώνουν νέο αρνητικό ρεκόρ για φέτος.

Πέρυσι, η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε 21.812 αιτήσεις πτώχευσης, γεγονός που αποτελεί τον υψηλότερο αριθμό από το 2015.

Αναμένονται άλλες 22.000 πτωχεύσεις

Το Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (DIHK) δεν αναμένει καμία βελτίωση τους επόμενους μήνες. «Η μείωση των εξαγωγών, ιδίως προς τις ΗΠΑ, η πτώση της βιομηχανικής παραγωγής και η υποτονική οικονομία, δείχνουν δεν είναι καλά τα νέα για τη Γερμανία ως τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής του DIHK, Φόλκερ Τράιερ. Προβλέπει μάλιστα ότι περισσότερες από 22.000 εταιρείες «θα πρέπει να κλείσουν οριστικά τις πόρτες τους λόγω αφερεγγυότητας» συνολικά το 2025.

Ο Τράιερ ζήτησε εκ νέου περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: «Πρέπει επειγόντως να μειώσουμε το υψηλό κόστος ενέργειας και προσωπικού, καθώς και τα υψηλά βάρη των φόρων και της γραφειοκρατίας σε σύγκριση με άλλες χώρες», τόνισε.

Ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Πτωχεύσεων στη Γερμανία (VID) κατέστησε σαφές πάντως, ότι η γραφειοκρατία δεν είναι η κύρια αιτία της αφερεγγυότητας. «Αντιθέτως, το γραφειοκρατικό βάρος στην καλύτερη περίπτωση λειτουργεί ως επιταχυντής κρίσης όταν τίθενται σε ισχύ υπάρχοντα προβλήματα όπως η ανεπαρκής ρευστότητα, τα άκαμπτα επιχειρηματικά μοντέλα, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας ή οι στρατηγικά λανθασμένες αποφάσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του VID, Κριστόφ Νιέριγκ.