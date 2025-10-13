Η νέα ευρωπαϊκή «φοροκαταιγίδα»: Η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογίας καπνού και οι κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά σε πλήρη αναθεώρηση της Φορολογικής Οδηγίας Καπνού (TED), αλλάζοντας τη βάση υπολογισμού των φόρων — από το βάρος του καπνού στη φορολόγηση ανά τεμάχιο. Πίσω από αυτή την τεχνική αλλαγή κρύβεται ένα βαθύτατα πολιτικό και οικονομικό ζήτημα, με σοβαρές επιπτώσεις για την Ελλάδα: δραματική αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, συρρίκνωση της παραγωγής και εξαγωγών, και ενίσχυση του παράνομου εμπορίου.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) προειδοποιεί ότι η μεταβολή αυτή μπορεί να επιφέρει ανατροπή στη δημοσιονομική ισορροπία και πλήγμα σε έναν από τους λίγους πλεονασματικούς εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Το 2024 οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων καπνού αντιστοιχούσαν στο 2,04% των συνολικών εξαγωγών αγαθών, δεύτερη υψηλότερη επίδοση στην ΕΕ, με θετικό ισοζύγιο 514 εκατ. ευρώ.

Η φορολογική παγίδα

Τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα ξεπερνούν τα 2,3 δισ. ευρώ ετησίως, αποτελώντας τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή εσόδων του κράτους μετά τα ενεργειακά προϊόντα. Ωστόσο, τα σενάρια προσομοίωσης που πραγματοποίησε το ΚΕΠΕ δείχνουν ότι μια απότομη αύξηση της φορολογίας θα οδηγήσει σε κατάρρευση της νόμιμης κατανάλωσης και έκρηξη της παραοικονομίας.

Η αύξηση της μέσης τιμής ενός πακέτου τσιγάρων από 42% έως και 570%, όπως προβλέπεται στα πιο ακραία σενάρια, θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση έως και 90%, ενώ η ζήτηση θα μετατοπιστεί προς το παράνομο εμπόριο. Το ΚΕΠΕ θυμίζει το προηγούμενο της δεκαετίας του 2010, όταν η υπερφορολόγηση εκτόξευσε τη διακίνηση λαθραίων προϊόντων στο 25% της αγοράς, προκαλώντας τεράστιες απώλειες εσόδων και υγειονομικούς κινδύνους.

Το φάντασμα του λαθρεμπορίου επιστρέφει

Η Ελλάδα, ήδη από τις πιο ευάλωτες χώρες λόγω γεωγραφίας και υψηλής φορολογίας, κινδυνεύει να ξαναβρεθεί στο μάτι του κυκλώνα. Το 2024 τα παράνομα τσιγάρα κάλυψαν το 17,5% της αγοράς, προκαλώντας απώλειες 438 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της KPMG. Αν η φορολογική πίεση αυξηθεί απότομα, το ΚΕΠΕ εκτιμά ότι θα δημιουργηθεί νέα παράλληλη αγορά και στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τα δημόσια έσοδα και τη δημόσια υγεία.

Πλήγμα στις εξαγωγές και στον βιομηχανικό ιστό

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε εξαγωγικό κόμβο θερμαινόμενων προϊόντων καπνού, με σημαντικές επενδύσεις πολυεθνικών σε μονάδες υψηλής τεχνολογίας. Το υφιστάμενο πλαίσιο —φορολόγηση βάσει βάρους— προσφέρει σταθερότητα και συγκριτικό πλεονέκτημα. Η αλλαγή της βάσης σε φορολόγηση ανά τεμάχιο θα αυξήσει το κόστος παραγωγής και θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα έναντι άλλων χωρών. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μείωση εξαγωγών, απώλεια θέσεων εργασίας και κινδύνους μετεγκατάστασης παραγωγικών μονάδων.

Οι εταιρείες ενδέχεται να στραφούν σε χώρες με πιο σταθερό φορολογικό περιβάλλον, όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία, οδηγώντας σε αποβιομηχάνιση και διαρροή εξειδικευμένου προσωπικού. Το ΚΕΠΕ προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποδυναμώσει τη βιομηχανική βάση της χώρας και θα εντείνει το εμπορικό έλλειμμα.

Δημοσιονομικοί και κοινωνικοί κραδασμοί

Η υπερφορολόγηση των καπνικών προϊόντων δεν πλήττει μόνο τη βιομηχανία, αλλά και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Οι καπνιστές με περιορισμένο εισόδημα αφιερώνουν μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών τους στα καπνικά, και επομένως κάθε αύξηση τιμής έχει δυσανάλογα αντικοινωνικό αποτέλεσμα. Το ΚΕΠΕ υπογραμμίζει ότι μια τέτοια πολιτική εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της φτώχειας.

Παράλληλα, η αποσταθεροποίηση των εσόδων από τον ΕΦΚ δημιουργεί δημοσιονομικό ρίσκο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Εάν μέρος του φόρου (15% ή 30%) παρακρατηθεί από την ΕΕ —όπως προβλέπεται σε κάποια σενάρια— τα προσδοκώμενα έσοδα μειώνονται θεαματικά, έως και 40% στα δυσμενή σενάρια.

Μια ευρωπαϊκή πολιτική δύο ταχυτήτων

Η αναθεώρηση της TED αναδεικνύει τις ανισορροπίες εντός της ΕΕ. Οι πλουσιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με υψηλότερα εισοδήματα και σταθερότερες αγορές, θα αντέξουν τις φορολογικές πιέσεις. Οι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης —όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Πολωνία— θα βρεθούν αντιμέτωπες με μείωση κατανάλωσης, απώλεια εσόδων και ενίσχυση του παράνομου εμπορίου.

Πρόκειται για μια έμμεση υπονόμευση της ευρωπαϊκής συνοχής, καθώς η κοινή πολιτική φορολόγησης δεν λαμβάνει υπόψη τη διαφορετική φοροδοτική ικανότητα των κρατών-μελών. Αν η ΕΕ επιδιώκει πραγματικά ισότητα και πράσινη μετάβαση, η φορολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται αναλογικά με το ΑΕΠ και τα εισοδήματα κάθε χώρας.

Το δίλημμα της Αθήνας

Το ΚΕΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη νέα Οδηγία όχι ως τεχνική προσαρμογή, αλλά ως εθνική στρατηγική πρόκληση. Προτείνει τεκμηριωμένη διπλωματική στάση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενίσχυση των ελέγχων στο λαθρεμπόριο και σταδιακή εφαρμογή οποιασδήποτε αύξησης φόρου, ώστε να αποφευχθεί κοινωνική και οικονομική αναταραχή.

Η ουσία είναι απλή: αν η Ελλάδα χάσει τον καπνό, χάνει ένα από τα τελευταία στηρίγματα της εξαγωγικής της βιομηχανίας.