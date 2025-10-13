Η-vitamin-media-εξαγόρασε-το-100%-της-devocean

Η στρατηγική αυτή εξαγορά εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη διαμόρφωση ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος τεχνολογίας και επικοινωνίας, που θα αποτελέσει τον φυσικό ηγέτη της αγοράς της Οικοσυμμετρίας

Την εξαγορά του 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας DevOcean I.K.E. ανακοίνωσε η Vitamin Media Α.Ε., μέλος του Ομίλου Softweb A.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 35.000 ευρώ. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του Ομίλου Softweb για τη διαμόρφωση ενός πρωτοποριακού οικοσυστήματος τεχνολογίας και επικοινωνίας, που θα αποτελέσει τον φυσικό ηγέτη της αγοράς της Οικοσυμμετρίας. Με αυτή την κίνηση, η Vitamin Media ενισχύει ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιό της, αποκτώντας πλέον dedicated business unit στο web development, ικανό να αναλαμβάνει ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης τεχνολογικά προηγμένων ιστοσελίδων, B2C / B2B e-commerce πλατφορμών και ψηφιακών portals.

Η ανακοίνωση προσθέτει, ότι η εξαγορά της DevOcean δεν είναι μια απλή επέκταση υπηρεσιών, αλλά ένα πάντρεμα εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Η DevOcean, με πολυετή εμπειρία στον χώρο του web development και technical SEO έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 180 έργα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έρχεται να ενισχύσει και να συμπληρώσει την υπάρχουσα τεχνολογική δυναμική του Ομίλου Softweb. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα του Ομίλου να προσφέρει ολιστικές λύσεις ψηφιακής εξωστρέφειας, συνδυάζοντας εξειδικευμένους UX/UI designers, full-stack web developers και digital consultants.

Η εξαγορά αυτή αποτελεί φυσική εξέλιξη της τριετούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Vitamin Media και DevOcean, κατά την οποία οι δύο εταιρείες είχαν συνδημιουργήσει πλήθος επιτυχημένων έργων.