Κατρίνης-για-Μνημείο-Άγνωστου-Στρατιώτη:-Θεσμική-και-αντιδημοκρατική-εκτροπή

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές. Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας», τονίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, αρμόδιος Τομεάρχης Άμυνας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του πρωθυπουργού. «Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης.

Διατύπωσε ακόμη το ερώτημα «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του ‘Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;»

Ο τομεάρχης ‘Αμυνας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

