Λευκωσία: «Αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου ως γέφυρας Ευρώπης – Μέσης Ανατολής»

Η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ αποτελεί, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κύπριου Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρας συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος – όπως και η Ελλάδα- προσκλήθηκε από κοινού από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων, σε μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται «ιστορικό βήμα» για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Στη Σύνοδο αναμένεται να παραστούν ηγέτες από τον αραβικό κόσμο και τη Δύση, μεταξύ άλλων οι ηγέτες Κατάρ, Ιορδανίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, αλλά και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο ΓΓ του ΟΗΕ. Η ΕΕ έχει ήδη δηλώσει στήριξη στις προσπάθειες για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και εφαρμογή της συμφωνίας, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στις σημερινές εργασίες.

Ο ρόλος της Κύπρου και η «Αμαλθεία»

Όπως σημειώνει στη δήλωση του, ο κ. Λετυμπιώτης, η παρουσία του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο υπογραμμίζει τη συνεκτική εξωτερική πολιτική της Λευκωσίας και συνδέεται άμεσα με την πρωτοβουλία «Αμαλθεία», τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο από την Κύπρο προς τη Γάζα που ενεργοποιήθηκε το 2024 και ενισχύθηκε το 2025. Η Λευκωσία προβάλλει τη γεωγραφική εγγύτητα και τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας ως «φυσική γέφυρα» για την ευρωπαϊκή δράση στη μεταπολεμική φάση, κάτι που αναγνωρίστηκε τόσο από την ΕΕ όσο και από εταίρους όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.

Η σημερινή συγκυρία

Η υπογραφή της συμφωνίας στο Σαρμ ελ Σέιχ επιτυγχάνεται ενώ ισχύει κατάπαυση του πυρός και έχει τεθεί σε κίνηση πολυσύνθετη διαδικασία για την απελευθέρωση ομήρων και την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων, με παράλληλη ενίσχυση της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας . Η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για «τέλος του πολέμου στη Γάζα», την ώρα που παραμένουν ανοιχτά τα κρίσιμα ζητήματα διακυβέρνησης, ασφάλειας και ανοικοδόμησης της Λωρίδας.

Η κυπριακή αντιπροσωπεία

Τον Κύπριο Πρόεδρο, συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η Λευκωσία προσβλέπει σε ενεργό ρόλο της ΕΕ τόσο στην εφαρμογή της συμφωνίας όσο και στη φάση της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής στήριξης, με το βλέμμα στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο 2026.

