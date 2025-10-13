Μαρινάκης:-Το-μνημείο-του-Αγνώστου-Στρατιώτη-δεν-είναι-προορισμένο-για-καμία-διαδήλωση,-για-καμία-διαμαρτυρία

Τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη ρύθμιση για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι ο χώρος δεν προσφέρεται για καμία διαδήλωση και για καμία διαμαρτυρία.

«Το μνημείο είναι για να τιμούμε σιωπηρά όσους έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε ελεύθεροι», τόνισε, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, προσθέτοντας: «Δεν είναι προορισμένο για καμία διαδήλωση, για διαμαρτυρία. Υπάρχουν ακριβώς απέναντι, παραδίπλα, ωραίοι χώροι που μπορεί κάποιος να διαμαρτυρηθεί».

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η προστασία του μνημείου αποτελεί αίτημα της «σιωπηρής πλειοψηφίας», μιλώντας για δυσαρμονία στον δημόσιο διάλογο. «Ακούγονται κάποιοι λίγοι που ξέρουν να φωνάζουν και να κάνουν πορείες χωρίς αιτήματα γιατί έχουν χρόνο για χάσιμο και δεν ακούγονται οι νοικοκυραίοι, που έχουν μάθει να εκφράζουν τη διαμαρτυρία δια της ψήφου τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να συμβαδίσει «με τις σιωπηρές πλειοψηφίες που κουράστηκαν να υποφέρουν».

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, στο πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο, προκειμένου να μετάσχει στην «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σαρμ Ελ Σέιχ» και όπως τόνισε: «στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας, που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μία οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι όλοι μας, με πολύ μεγάλη συγκίνηση, βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά, ταυτόχρονα, νομίζω ότι, για πρώτη φορά, ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο».

Επεσήμανε ότι αξίζει να συγχαρούμε τον Πρόεδρο Trump για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή την εξαιρετικά δυσεπίλυτη εξίσωση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού προβλήματος, μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παρευρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας και ότι θα διαδραματίσει πολύ ουσιαστικό ρόλο, ως μία χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και πως θα θέσουμε κι εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ελληνικής Κυβέρνησης για μία πολιτική λύση δύο κρατών, τα οποία θα συνυπάρχουν ειρηνικά, χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο: «Είναι», όπως ανέφερε, «η μόνη λύση η οποία μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα ειρηνικής συνύπαρξης στους λαούς της περιοχής».

Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το

Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη λέγοντας «Το Μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας.