Μητσοτάκης-σε-Τασούλα:-Το-μνημείο-του-Αγνώστου-Στρατιώτη-έχει-συμβολικό-βάρος,-πρέπει-να-διαφυλάξουμε-τον-χαρακτήρα-του

Στην ανάγκη διαφύλαξης του χαρακτήρα του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά και στη σημασία της παρουσίας της Ελλάδας στην υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος- είναι ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το μνημείο είναι ένα κενοτάφιο όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα, χρήζει μιας διαφορετικής, ξεχωριστής προστασίας. Αναφερόμενος σε ανάλογα μνημεία στο εξωτερικό, όπως το Άρλινγκτον, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση αφενός προστατεύεται το κατοχυρωμένο δικαίωμα της συνάθροισης και αφετέρου η αναγκαιότητα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο κάποια μνημεία με ιστορικό βάρος.

Αναφερόμενος στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «έσπευσαν να επενδύσουν σε μια εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική». Ωστόσο, όπως είπε, «πρέπει να ομονοούμε στα προφανή και αυτονόητα και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε χθες, η διαφύλαξη της τάξης του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οι αρμοδιότητες που περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αφορούν τη συντήρηση και τον καθαρισμό του μνημείου.

Στην απάντησή του, ο κ. Τασούλας κάλεσε τον πρωθυπουργό να δώσει χρόνο στον διάλογο για να ωριμάσει, προκειμένου να «αποστειρώσουμε το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», κοιτάζοντας και αντίστοιχα μνημεία σε άλλες χώρες. «Το μνημείο συμβολίζει τους αγώνες του έθνους, τις πιο φονικές μάχες», είπε, υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν καεί από βόμβες μολότοφ οι σκοπιές. Η προεδρική φρουρά αναγκάστηκε να παραγγείλει από ειδικό εργοστάσιο σκοπιές από ειδικό αντιπυρικό ξύλο, κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αν υπήρχαν οι όροι προστασίας του μνημείου.

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-ddh12q4g2znt)

«Η Ελλάδα παρούσα στην υπογραφή ιστορικής συμφωνίας»

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, αλλά και στην πρόσκληση που έλαβε η Ελλάδα από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετέχει στη διάσκεψη για τη Γάζα.

«Όλοι μας βλέπουμε με συγκίνηση τις σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Το κεφάλαιο αυτό φαίνεται να κλείνει», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι ανοίγει ο δρόμος να πετύχουμε κάτι «πολύ μεγαλύτερο». Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επιμονή του να προσεγγίσει τη δυσεπίλυτη εξίσωση του παλαιστινιακού.

Η Ελλάδα, σημείωσε, θέλει να θέσει τις υπηρεσίες της στη διάθεση αυτών που θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα. «Αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή μιας προσπάθειας η οποία επιτέλους η σύγκρουση μπορεί να μην καταλήξει σε μία πολιτική λύση δύο κρατών θα συνυπάρχουν ειρηνικά χωρίς το ένα να απειλεί το άλλο», ανέφερε, λέγοντας ότι είναι η μόνη λύση που μπορεί να είναι βιώσιμη.

Η Ελλάδα είναι «παρούσα στην υπογραφή μια ιστορικής συμφωνίας – θεμέλιος λίθος για ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε, επισημαίνοντας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι ως χώρα «συνομιλούμε αξιόπιστα με όλους ως πυλώνας σταθερότητας».