Μπαράζ επαφών Ανδρουλάκη με ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ- Τις επόμενες ώρες ανακοινώνεται η Κ.Ο.Ε.Σ – Ανάρτηση Δούκα με αιχμές

Αγώνας δρόμου στη Χαριλάου Τρικούπη για να ανακοινωθούν σήμερα, την επέτειο της αναβάπτισης του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τα μέλη της Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) που θα οδηγήσουν το κόμμα στο Συνέδριο, τους επόμενους μήνες. Η ημερομηνία του Συνεδρίου θα κλειδώσει κατά την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο.Ε.Σ τις επόμενες ημέρες, με τα σενάρια να παραμένουν για Συνέδριο τέλη Νοέμβριου η αρχές Δεκεμβρίου, ή Συνέδριο τον Φεβρουάριο, με το σενάριο για Συνέδριο το 2026 να κερδίζει έδαφος όσο περνούν οι ώρες.

Το μήνυμα που επιθυμεί να εκπέμψει η ηγεσία είναι η ενότητα της παράταξης, γι’ αυτό και η πρόθεση είναι να αξιοποιηθούν στην Επιτροπή Συνεδρίου, πέρα από τα θεσμικά στελέχη, και οι συνυποψήφιοι του Νίκου Ανδρουλάκη για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τις επόμενες ώρες θα ανακοινωθούν και οι Επιτροπές Διεύρυνσης (οπού όλα δείχνουν ότι κλειδώνει ο Κώστας Σκανδαλίδης) και Ψηφοδελτίων.

Μπαράζ συναντήσεων Ανδρουλάκη με ιστορικά στελέχη

Ο αρχηγός της Αξιωματικής αντιπολίτευσης νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Είναι γνωστό ότι οι δυο τους συνομιλούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το μενού περιλάμβανε θέματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικά, ενόψει και της συζήτησης την Πέμπτη στη Βουλή.

Μετά τη συνάντηση με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε στο γραφείο του στη Βουλή και με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκε και με άλλα ιστορικά στελέχη της παράταξης. Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Κώστα Λαλιώτη τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον Νίκο Σαλαγιάννη, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της επικαιρότητας, εντός και εκτός ΠΑΣΟΚ, βέβαια οι περισσότεροι τζογάρουν ότι δεν μπορεί παρά να υπήρξαν αναφορές και στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και σε τι βαθμό η επαναφορά του πρώην Πρωθυπουργού θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ

Χάρης Δούκας – Επέτειος με αιχμές

Ένα χρόνο ακριβώς μετά τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας μίλησε για τη διαδρομή και τον αγώνα που έδωσε, τονίζοντας ότι «είναι εδώ» και επιμένοντας στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για την Αλλαγή.

«Ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα μιλώ και θα παρεμβαίνω σε όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πορεία του και την πορεία της χώρας. Για να γίνει ξανά μεγάλο, προοδευτικό, πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην κοινωνία. Ώστε να κάνει πράξη την Πολιτική Αλλαγή…Γιατί η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση. Είναι κάλεσμα συστράτευσης απέναντι στα κατεστημένα και τη συντήρηση.»

Στελέχη κοντά στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, μετά τις αναφορές Δούκα, σχολίαζαν ότι

«Ο καλύτερος τρόπος για να στηριχθεί η παράταξη και να έρθει η πολιτική αλλαγή είναι τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Η παράταξη χρειάζεται προσφορά και όχι αυτοαναφορικότητα».

Η ανάρτηση για την επέτειο των εκλογών του ΠΑΣΟΚ είχε αιχμές και για όσους θεωρούσε ότι έχουν συναντίληψη αλλά δεν είπαν ναι σε συνεργασία για την αλλαγή όπως αναφέρει, με πολλούς να εκτιμούν ότι η μπηχτή πάει προς τον Παύλο Γερουλάνο.

«Μετά τον πρώτο γύρο, τόλμησα υπερβάσεις. Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα για μια ισχυρή πλειοψηφία αλλαγής — χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υπολογισμούς. Προτάσεις που, δυστυχώς, δεν έγιναν αποδεκτές. Είμαστε όμως περήφανοι γι’ αυτόν τον αγώνα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων.

