«Πυρετός» επενδύσεων στο ΑΙ: Η Salesforce βάζει 15 δισ. δολ. στο Σαν Φρανσίσκο την επόμενη 5ετία

Στην επένδυση 15 δισ. δολαρίων στο Σαν Φρανσίσκο τα επόμενα πέντε χρόνια ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει η Salesforce, με στόχο να επιταχύνει την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ο πάροχος λογισμικού cloud επιδιώκει να ενισχύσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα έναντι των άλλων τεχνολογικών γιγάντων.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1999, ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων στον χώρο εργασίας Slack, καθώς ανταγωνίζεται εταιρείες όπως η ServiceNow, η Oracle και η Microsoft για να κερδίσει επιχειρήσεις που επιθυμούν να υιοθετήσουν την ακμάζουσα τεχνολογία, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Salesforce δήλωσε ότι η τελευταία επένδυση θα υποστηρίξει έναν νέο κόμβο θερμοκοιτίδας Τεχνητής Νοημοσύνης στην πανεπιστημιούπολη του στο Σαν Φρανσίσκο και θα βοηθήσει τις εταιρείες να υιοθετήσουν προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό των χρηστών.

«Αυτή η επένδυση των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντικατοπτρίζει τη βαθιά μας δέσμευσή στην πόλη μας — προωθώντας την καινοτομία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και βοηθώντας τις εταιρείες και τις κοινότητές μας να ευδοκιμήσουν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Μπένιοφ.

Η ανακοίνωση έρχεται πριν από το συνέδριο Dreamforce της εταιρείας, το οποίο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 16 Οκτωβρίου στο Σαν Φρανσίσκο. Το ετήσιο συνέδριο αναμένεται να προσελκύσει σχεδόν 50.000 συμμετέχοντες και να αποφέρει 130 εκατομμύρια δολάρια σε τοπικά έσοδα, ανέφερε η Salesforce.