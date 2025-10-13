Σφοδρή κόντρα Γεωργιάδη – Δάγκα για το σχέδιο ειρήνης στο Ισραήλ: «Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε!»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και Παρασκευής Δάγκα πυροδότησαν στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής οι εξελίξεις στη Γάζα και το σχέδιο ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της κα Δάγκα -κάλεσε την βουλευτή να τοποθετηθεί επί των εξελίξεων στην περιοχή, σχολιάζοντας πως ακόμα και οι πιο δριμείς επικριτές του Ισραήλ και του Τραμπ «θα έχουν σήμερα να πουν έναν καλό λόγο για την επιστροφή των 20 αθώων ομήρων που κρατήθηκαν περισσότερο από 2 χρόνια στη ζωή».

«Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι μία συμφωνία με το πιστόλι στο κρόταφο του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί ο κόσμος που κατέβαινε (σ.σ. στους δρόμους) και βροντοφώναζε το “ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ” φώναζε και για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ, και τώρα προωθείται ένα αμερικανοϊσραηλινό προτεκτοράτο» απάντησε η κα Δάγκα, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του υπουργού.

«Είστε απλά αντισημίτες. Απλά δεν συμπαθείτε τους Εβραίους. Τίποτα άλλο δεν έχετε. Γιατί αν ξέρατε έστω και λίγο από την περιοχή θα ξέρατε ότι δεν έχει υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος για να γυρίσει κανένας στα σύνορά του το ‘67», είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, καταλογίζοντας στο ΚΚΕ «μίσος και απέχθεια» προς το Ισραήλ. «Φανταστείτε κ. πρόεδρε το ΚΚΕ δεν ήξερε ότι δεν υπήρχε ποτέ Παλαιστινιακό κράτος, τι άλλο να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους τους υποκριτές, που κλείνανε κάθε μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και έκαναν όλους τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται χωρίς να ξέρουν ούτε τον χάρτη της περιοχής. Αφήστε μας κυρία μου. Κλάψτε λίγο για την Χαμάς που χάσατε! Κλάψτε που ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου εξαφάνισαν τη Χαμάς από τον χάρτη του κόσμου για το καλό της ανθρωπότητας», πρόσθεσε ο Υπουργός.

- sofokleous10.gr

