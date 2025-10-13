Τουρισμός:-Οι-Σέρβοι-ενδιαφέρονται-για-διακοπές-στην-Πελοπόννησο

Tο έντονο ενδιαφέρον της σερβικής αγοράς για τους προορισμούς της Πελοποννήσου διαπιστώθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης προβολής που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας στις 9 Οκτωβρίου, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι.

Η δράση αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών του ΕΟΤ κατά το προηγούμενο διάστημα για τη συστηματική προβολή στους σέρβους ταξιδιώτες ελληνικών προορισμών και ειδικότερα της Πελοποννήσου, καθώς το προϊόν που αυτή προσφέρει συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις προτιμήσεις των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (YUTA), Aleksandar Senicic, tour operators από τις μεγαλύτερες πόλεις της Σερβίας, δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ, εγχώριοι bloggers και influencers, εκπρόσωποι ελληνικών φορέων στη Σερβία κ.ά.

Χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι, Μαρία Λεβαντή, ενώ τον συντονισμό είχε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γιώργος Κακούτης.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Παρασκευή Γιαλού και Νίκος Στακιάς, ανέδειξαν τα κυριότερα θεματικά προϊόντα της Περιφέρειας (ήλιος/θάλασσα, πολιτιστικός, γαστρονομικός, θρησκευτικός τουρισμός και τουρισμός περιπέτειας), ενώ ιδιαίτερη μνεία έκαναν στη συνδεσιμότητα του προορισμού και το υψηλό επίπεδο των υποδομών που διαθέτει.

Ο Ν. Στακιάς και η Π. Γιαλού εκπροσώπησαν την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην εκδήλωση του Βελιγραδίου

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσίαση από τη σέρβα ταξιδιωτική δημοσιογράφο Ivana Dukcevic Buda του φωτογραφικού υλικού από το ταξίδι της στη νότια Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 2023, στο πλαίσιο ειδικού press trip που είχε διοργανώσει η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η δημοσιογράφος I. Dukcevic Buda παρουσιάζει φωτογραφικά στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Πελοπόννησο το 2023

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με cocktail, στη διάρκεια του οποίου δόθηκε η δυνατότητα για την ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών στο άμεσο μέλλον.