Τσουκαλάς:-Στην-υπόθεση-Ρούτσι,-ο-πρωθυπουργός-επέλεξε-να-ταυτιστεί-με-Γεωργιάδη-και-Φλωρίδη-και-δεν-του-βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι, αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση αυτής, γιατί και ο ίδιος επιχείρησε να παρέμβει στη δικαιοσύνη και απέτυχε», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Αθήνα 98.4, στον απόηχο της χθεσινής εξαγγελίας του πρωθυπουργού για τη νομοθετική ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σημείωσε ότι «για τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας αρμόδια είναι η αστυνομία και προφανώς αποτελεί θεσμική εκτροπή η στρατικοποίηση του χώρου μπροστά από τη Βουλή», προσθέτοντας ότι στη χώρα μας δεν είναι αποδεκτοί «τέτοιου είδους συνειρμοί».

Σχετικά με την υπόθεση Ρούτσι, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός «έπαιξε τα ρέστα του για να μη γίνει δεκτό το αίτημα και να φανεί ότι η κυβέρνηση κρατάει σκληρή γραμμή απέναντι στους γονείς των θυμάτων», και πως επέλεξε να ταυτιστεί με την άποψη του κ. Γεωργιάδη και τον κ. Φλωρίδη και δεν του βγήκε». Ανέφερε πως «άλλα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και άλλα εξήγησε ο κ. Σκέρτσος μιάμιση ώρα μετά, κάτι που δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή και έχει το θράσος να δηλώνει και δικαιωμένη για την τελική έκβαση του αγώνα του κ. Ρούτσι. Ενός αγώνα που στηριζόταν σε ένα αίτημα και δίκαιο και ηθικά και νομικά βάσιμο και η Νέα Δημοκρατία έκανε ό,τι μπορούσε για να ηττηθεί».

«Προφανώς, μπορεί να θέλει να αντιγράψει αυταρχικά παραδείγματα ο κ. Μητσοτάκης. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει όμως στον κόσμο του Κέντρου; Τον κόσμο αυτό τον εξαπατά συστηματικά», σχολίασε.

Σχετικά με την έκβαση της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να την υπονομεύσει ως διαδικασία και δεν θέλει να έρθουν κρίσιμοι μάρτυρες όπως ο “Φραπές” και ο “Χασάπης” και η πρώην συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια άρνηση είχε και για τον κ. Μυλωνάκη και μετά την πίεσή μας αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία». Καταλόγισε «κρυφτό και υποκρισία» στην κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Μυλωνάκης έδωσε το υπόμνημα του κ. Βάρρα «με το οποίο καίει τον κ. Βορίδη, την επόμενη μέρα από την παραγραφή των ενδεχόμενων αδικημάτων του δεύτερου». Δηλαδή, ότι επέλεξαν να μην έρθει στη δημοσιότητα όταν το ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, αλλά «όταν πλέον οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη είχαν παραγραφεί».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε σε ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και που κατά την άποψή του «φανερώνουν ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι προχθές έγινε γνωστό ότι «λόγω της αδυναμίας να παραδώσει η κυβέρνηση το χώρο κατασκευής για τον ΒΟΑΚ, οι Έλληνες φορολογούμενοι θα πληρώσουν 124,5 εκατ. επιπλέον του προβλεπόμενου προϋπολογισμού».

Ακόμα είπε ότι η κυβέρνηση «επί ένα μήνα δεν πήρε είδηση ότι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας είχε αναρτηθεί μελέτη που έκανε λόγο σε τουρκολιβυκό μνημόνιο και σε “Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου” και έπρεπε να κάνει ερώτηση στην Κάγια Κάλας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης για να αφαιρεθεί αυτή η απαράδεκτη και προσβλητική αναφορά από τα κείμενα». Επίσης ανέφερε ότι «σύντομα ο κόσμος θα δει να ψηφίζεται το 13ωρο» από μία κυβέρνηση «βαθιά κοινωνικά μεροληπτική υπέρ των λίγων, αλλά ταυτόχρονα επιθετικά απέναντι στον κόσμο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας». Επιπλέον, είπε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μπει σε ιδιότυπο μνημόνιο από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Αναφορικά με την «τελευταία δημοσκόπηση», ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι «δείχνει μια καθαρή άνοδο, πάνω από μια μονάδα στην πρόθεση και κοντά στις δύο μονάδες στην εκτίμηση ψήφου» και πως η ΝΔ είναι στην εκτίμηση οριακά στα ποσοστά των Ευρωεκλογών, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι τρεις μονάδες» -κάτι που «δείχνει ότι υπάρχει σταθερή αύξηση των ποσοστών μας».

Υποστήριξε ότι όσο θα μπαίνουμε σε μια αντιπαράθεση προγραμματική, ήθους και ύφους, το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει» και πως «οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος τρόπος να απαλλαγεί η χώρα από την κυβέρνηση της ΝΔ είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ».

«Ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ, τα προβλήματα των πολιτών, η συντηρητική παράταξη…» και «εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα που ετεροπροσδιορίζεται» είπε και πρόσθεσε ότι το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «συσπειρώνει ευρύτερες δυνάμεις και πολιτικές, από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο, αλλά απευθυνόμαστε και στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ που θέλουν πατριωτική πολιτική, θέλουν εντιμότητα, θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε στο ευρύ κοινωνικό ακροατήριο της πλειοψηφίας». Τόνισε ότι «η αυτόνομη πορεία είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή για την πολιτική αλλαγή» και πως «το θέμα των συνεργασιών θα το δείξει μετά ο ελληνικός λαός». «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα έχει νόημα, αν είναι δεύτερο κόμμα τότε την πρωτοβουλία θα την έχει η Νέα Δημοκρατία και τότε δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση που θα αλλάξει την πορεία της χώρας», κατέληξε.

