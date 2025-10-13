Χατζηβασιλείου:-Ιστορικές-οι-στιγμές-στη-Μέση-Ανατολή,-η-Ελλάδα-παρούσα-στις-συζητήσεις

«Η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Οι στιγμές που ζούμε στην Μέση Ανατολή με την εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας είναι ιστορικές», τόνισε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Ertnews τη Δευτέρα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα, το οποίο πρέπει να πιστωθεί στον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ, που ανέλαβε την πρωτοβουλία». Όπως σημείωσε, «αν η συμφωνία αυτή καρποφορήσει, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τον σχεδιασμό μιας νέας Μέσης Ανατολής, με σταθερότητα και ειρήνη – το μεγάλο ζητούμενο για ολόκληρη την περιοχή».

Αναφερόμενος στη στάση της Ελλάδας, ο Βουλευτής Σερρών υπογράμμισε ότι η χώρα μας «στηρίζει ενεργά αυτή την πρωτοβουλία», επισημαίνοντας τη σημασία της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μαζί με τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη, στη Διάσκεψη στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Όπως είπε, «η Ελλάδα συμμετέχει στη συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, γεγονός που αποδεικνύει τη σοβαρότητά της και τον ρόλο της ως αξιόπιστου, έντιμου διαμεσολαβητή».

«Η χώρα μας διατηρεί ιστορικά στενούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο αλλά και στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ. Αυτό ακριβώς την καθιστά δύναμη ισορροπίας και σταθερότητας, ικανή να συμβάλει σε μια δίκαιη ειρήνη», πρόσθεσε ο κ. Χατζηβασιλείου, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες της ώστε η συμφωνία να αποδώσει τα πολυπόθητα αποτελέσματα».

Συνεχίζοντας ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι «παρά τα ερωτήματα και τις δυσκολίες, η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για ολόκληρο τον πλανήτη» και πως «η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διάσκεψη της Αιγύπτου αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους μιλούν για δήθεν παραγκωνισμό της Ελλάδας και διαψεύδει όλους τους επαγγελματίες πατριδοκάπηλους και πατριώτες της φακής που ξιφουλκούν κατά της κυβέρνησης». «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελλάδα παραμένει δύναμη ειρήνης, αξιοπιστίας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Αναφορικά με τη Διάσκεψη στην Αίγυπτο, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «πρόκειται για μια κρίσιμη, πρώτη συνάντηση, με ετερόκλητες συμμετοχές, που μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις». Όπως είπε, «οι προϋποθέσεις για την επόμενη ημέρα είναι σαφείς: πρώτον, να υπάρξει απελευθέρωση των ομήρων· δεύτερον, να αποκατασταθεί η τάξη στη Λωρίδα της Γάζας· τρίτον, να προετοιμαστεί μια μεταβατική εξουσία που θα οδηγήσει σε ελεύθερες εκλογές· και τέταρτον, να αναβιώσουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που αποτέλεσαν θεμέλιο συνεννόησης μεταξύ Ισραήλ και αραβικού κόσμου».

Κλείνοντας, ο Βουλευτής Σερρών τόνισε πως, «η αναζωογόνηση των Συμφωνιών του Αβραάμ θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία, την ισχυρότερη δύναμη του αραβικού κόσμου», προσθέτοντας ότι «μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε χαραμάδες ελπίδας για ειρήνη και σταθερότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες – Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ

«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» – Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο

Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας