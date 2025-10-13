ΧΑ:-Μια-ανάσα-από-τις-2135-μονάδες-ο-ΓΔ

Άνοδο κατά 0,58% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2110,14 μονάδες (στο +1,61% ο ΓΔ & στο +2,81% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +43,58% ο ΓΔ & στο +91,62% οι τράπεζες στο έτος).

Μετά την πρώτη ώρα της συνεδρίασης με τους αγοραστές να επιδίδονται σε αψιμαχίες με τους πωλητές, οι αγοραστές ανέλαβαν την υπεροπλία. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένα blue chips (ΔΕΗ,ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ & Jumbo) οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική κίνηση καταγράφοντας μάλιστα στις δημοπρασίες το υψηλό ημέρας.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,368% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται νευρικότητα και μάλλον πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,31%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,67%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha Bank (-1,46%) να διαφοροποιείται.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (+6,21%), η Helleniq Energy (+2,16%), η ΔΕΗ (+1,72%), o OTE (+1,84%), η ΕΛΧΑ (+1,14%), το Jumbo (+1,44%), η Cenergy (+1,04%), η Aegean (+2,71%) αλλά και η ΕΚΤΕΡ (+6,11%) με την Performance Technologies (+5,26%) από τις λοιπές μετοχές. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-1,82%), η Optima (-0,69%) και η ΜΟΗ (-0,61%).

Απολογιστικά, 71 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 39 εκείνων που υποχώρησαν. Σο λουκέτο του δημόσιου τομέα των ΗΠΑ προστέθηκε η ένταση του εμπορικού πολέμου με την Κίνα προκαλώντας αναταράξεις στη Wall Street.

Την Παρασκευή λήγουν τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα και η S & P ανακοινώνει την έκθεσή της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Η υπέρβαση των 2100 μονάδων φέρνει το ΓΔ μια ανάσα από τις 2135 μονάδες, δηλαδή το υψηλό του έτους.

Επιχειρηματικά νέα

Jefferies: Ελλάδα με σταθερά πλεονάσματα, ψηφιακή διακυβέρνηση, επενδυτική αυτοπεποίθηση και τράπεζες που ξαναπαίρνουν μπροστά. Η χώρα περνά πλέον στη «φάση επιτάχυνσης», με την οικονομία να καταγράφει διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη δημοσιονομική εικόνα να ενισχύεται και την αγορά κεφαλαίων να προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον. Αφαιρεί την Nvidia από το παγκόσμιο long-only χαρτοφυλάκιο και την αντικαθιστά με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (τα ελληνικά assets στις υποδομές συνδυάζουν υψηλή ποιότητα, ορατότητα κερδών και στήριξη από τον κύκλο των επενδύσεων του RRF).

ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχυμένες κατά 20,7% οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο. Στο 9μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 200.034 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 190.692 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2024.ΕΛΣΤΑΤ:Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Αυγούστου 2025 παρουσίασε σε ετήσια βάση μείωση 2,9%.

Intralot: Στο 58,9% το ποσοστό τιυ Soohyung Kim, Σωκράτη Κόκκαλη και Intracom μετά την ΑΜΚ. Το έμμεσο ποσοστό του Σωκράτη Κόκκαλη διαμορφώθηκε στο 4,82%. Με 4,23% η Intracom.

GSI (Great Sea Interconnector): Στον ΑΔΜΗΕ η άδεια ιδιοκτήτη και διαχειριστή του καλωδίου. Ένα μικρό βήμα έκανε η κυπριακή πλευρά, μεταβιβάζοντας στον ΑΔΜΗΕ τις άδειες ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSI. Κινήσεις πριν τη σύσκεψη υπό τον Δανό Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.